Видеофакт: в Дубае горел 330-метровый жилой небоскреб Torch Tower

Большой пожар произошел ночью в одном из жилых небоскребов Дубая под названием Torch Tower. Пламя охватило верхние этажи здания. На кадрах, которые очевидцы распространили в интернете, видно, как огонь поднимается на десятки метров по одной из сторон небоскреба. Во время пожара горящие обломки падали на землю, что привело к возгоранию двух автомобилей.

По сообщениям властей, здание было оперативно эвакуировано. Тушение пожара заняло у спасателей два часа. Что стало причиной возгорания, неизвестно. О пострадавших и погибших не сообщается.

В феврале 2015 года небоскреб Torch Tower уже горел. Причина того пожара также осталось неизвестной, погибших в результате ЧП не было.

Башня Torch Tower была открыта в 2011 году. Высота здания составляет 337 метров. В период с 2011 по 2012 годы это был самый высокий жилой небоскреб в мире (сейчас Torch Tower является пятым по высоте жилым домом на планете).