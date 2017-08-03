В Браславском районе на озере Дривяты утонула 90-летняя россиянка

Браславским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту утопления женщины на озере Дривяты, сообщила представитель СК.

"Установлено, что на базу отдыха на озере Дривяты в Браславском районе с конца июня на отдых из Российской Федерации приехала женщина 1928 года рождения вместе с дочерью", — сообщила Сахарова.



© Фото: Гродненское областное УМЧС В Лидском районе в Немане тонули две школьницы, одну спасти не удалось

3 августа пенсионерка пошла одна купаться на озеро и около 18 часов стала тонуть. Ее дочь в это время отсутствовала, отметила собеседница.

"Очевидцы, которые в это время находились на берегу, пытались спасти женщину и оказать ей реанимационную помощь, однако приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть пенсионерки", — сказала Сахарова.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, в настоящее время проводят опрос свидетелей и очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Днем ранее, 02 августа, трагический случай произошел в Ивацевичском районе Брестской области. Около 19 часов вечера на Вульковском озере рядом с деревней Вулька-Телеханская на глазах у отца утонул 17-летний парень .

В связи с наступлением жарких дней следователи рекомендуют жителям и гостям Беларуси быть особенно внимательными на водоемах.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.