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В Браславском районе на озере Дривяты утонула 90-летняя россиянка

04.08.2017 10:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Браславским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту утопления женщины на озере Дривяты, сообщила представитель СК.

"Установлено, что на базу отдыха на озере Дривяты в Браславском районе с конца июня на отдых из Российской Федерации приехала женщина 1928 года рождения вместе с дочерью", — сообщила Сахарова.

В Браславском районе на озере Дривяты утонула 90-летняя россиянка
© Фото: Гродненское областное УМЧС
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3 августа пенсионерка пошла одна купаться на озеро и около 18 часов стала тонуть. Ее дочь в это время отсутствовала, отметила собеседница.

"Очевидцы, которые в это время находились на берегу, пытались спасти женщину и оказать ей реанимационную помощь, однако приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть пенсионерки", — сказала Сахарова.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, в настоящее время проводят опрос свидетелей и очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Днем ранее, 02 августа, трагический случай произошел в Ивацевичском районе Брестской области. Около 19 часов вечера на Вульковском озере рядом с деревней Вулька-Телеханская на глазах у отца утонул 17-летний парень.

В связи с наступлением жарких дней следователи рекомендуют жителям и гостям Беларуси быть особенно внимательными на водоемах.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагического случая в Браславском...

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