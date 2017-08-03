Рейтинг лучших стран для начала бизнеса: Беларусь – четвертая с конца

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Страны-соседи Беларуси также в основном располагаются ближе к концу рейтинга лучших стран для начала бизнеса. Например, Россия – вторая сзади.

Американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting обнародовали рейтинг лучших стран для начала бизнеса «Best Countries to Start a Business».

Рейтинг составляется на основе опроса более 6 тысяч деловых людей. Основными критериями для ранжирования являются доступные цены, бюрократические процедуры, низкие производственные затраты, связь с остальным миром и легкий доступ к столице, пишет thinktanks.by .

Как говорится в исследовании, относительно низкие первоначальные затраты и упорядоченные процедуры делают привлекательными для предпринимателей страны Азии. По данным Всемирного банка, в 2014 году в странах Восточной Азии и Тихого океана было зарегистрировано более четверти новых коммерческих регистраций.

В глобальном масштабе Организация экономического сотрудничества и развития сообщает, что «создание новых предприятий имеет тенденцию к росту», хотя и не совсем вернулось к уровням, наблюдавшимся до финансового кризиса.

Первое место в рейтинге в рейтинге «Best Countries to Start a Business» в 2017 году (второй год подряд) занял Таиланд. На втором месте Китай. Замыкает тройку лидеров Малайзия. США в данном списке оказались на 7 позиции.

Из соседей Беларуси лучшее место – 50-е – у Латвии. Польша – на 52-й позиции. Украина – на 72-м месте. Собственно, сама Беларусь на 77 строчке, а Россия – на 79-ой.

Всего в рейтинге анализируется 80 стран. Замыкает список Иран.

