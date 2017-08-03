Рябов: на выходных будет комфортная погода, но без дождей не обойдется

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские синоптики прогнозируют на выходных теплую, комфортную погоду, но предупреждают, что без дождей не обойдется, сообщили в Гидромете.



© Sputnik Константин Чалабов Синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении в пятницу

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

"5 августа в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью +12..+18°C, по югу до +20°C, а днем +22..+28°C, в отдельных районах по юго-востоку до +30°C", — сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В воскресенье ночью будет без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью составит +11..+17°C, днем +20..+27°C, по юго-востоку до +30°C.

В понедельник погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в крайних юго-восточных районах страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью,по словам Рябова, будет +10..+17°C, по юго-востоку до +19°C, днем +20..+26°C.

Погода в Минске

Что касается погоды в белорусской столице, Рябов сообщил: в субботу без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), ночью и утром слабый туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +15..+17°C, максимальная днем +24..+26°C.

По словам Рябова, в воскресенье во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 13 —15, максимальная днем +23..+25°C.

В понедельник ночью возможен кратковременный дождь, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+15°C, максимальная днем +21..+23°C, уточнил синоптик.