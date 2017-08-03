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США внимательно следят за подготовкой военных учений России и Беларуси
04.08.2017 11:23 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Соединенные Штаты пристально следят за подготовкой к российско-белорусским военным учениям "Запад-2017".
Как заявил агентству Reuters 3 августа командующий американскими силами на учениях в Европе генерал Джон Хили, Москва «недостаточно прозрачна», так как не пригласила западных наблюдателей, тогда как российские представители присутствовали на недавних манёврах США и НАТО в Черноморском регионе, пишет
В намеченных на 14—20 сентября учениях «Запад-2017» на территории России и Беларуси примут участие до 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц боевой техники.
Ранее Александр Лукашенко заявлял: «Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО.
Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю».
Генерал Хили рассказал, что в ответ на возрастание угрозы агрессивных действий со стороны России — США в 2018 году планируют провести с союзниками по NATO 11 крупных учений наземных сил, авиации и флота.
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Соединенные Штаты пристально следят за подготовкой к российско-белорусским военным учениям "Запад-2017".
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