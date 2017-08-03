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В Дубае горел один из высочайших небоскребов мира
04.08.2017 11:01 — Разное | Ежедневник
фото: vesti.ru
Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch, горел в Дубае.
По данным полиции города, пожар начался с девятого этажа здания. Огонь быстро распространился на четыре этажа, передает
Сообщается, что спасательные службы уже локализовали пожар. Ранее жильцов из горящего небоскреба The Torch в Дубае эвакуировали. Пострадавших нет.
Напомним, Torch Tower уже горел в 2015 году. Тогда тысячи жильцов элитного дома были благополучно эвакуированы в самом начале возгорания, еще до того, как огонь с 50-го этажа распространился по внешним стенам здания на сотни метров, охватив верхние этажи.
В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев.
The Torch, также известный как Дубайский факел — жилой небоскрёб в районе Дубай Марина. По состоянию на 2015 год является 5-м по высоте жилым зданием мира (самое высокое жилое здание в мире с 2011 по 2012 год).
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Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch, горел в Дубае.
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