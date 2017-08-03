В Дубае горел один из высочайших небоскребов мира

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Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch, горел в Дубае.

По данным полиции города, пожар начался с девятого этажа здания. Огонь быстро распространился на четыре этажа, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что спасательные службы уже локализовали пожар. Ранее жильцов из горящего небоскреба The Torch в Дубае эвакуировали. Пострадавших нет.

Напомним, Torch Tower уже горел в 2015 году. Тогда тысячи жильцов элитного дома были благополучно эвакуированы в самом начале возгорания, еще до того, как огонь с 50-го этажа распространился по внешним стенам здания на сотни метров, охватив верхние этажи.

В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев.

The Torch, также известный как Дубайский факел — жилой небоскрёб в районе Дубай Марина. По состоянию на 2015 год является 5-м по высоте жилым зданием мира (самое высокое жилое здание в мире с 2011 по 2012 год).