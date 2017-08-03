IT-специалисты не верят в виновность Хатчинса

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Американские и британские IT-специалисты и эксперты по кибербезопасности не верят в виновность арестованного в среду Маркуса Хатчинса, который "победил" вирус WannaCry.

Хатчинса, который больше известен под ником MalwareTech, задержали во второй половине дня в среду в Лаг-Вегасе (штат Невада). 22-летнего программиста подозревают в том, что он участвовал в создании банковского вируса Kronos несколько лет назад.

Многие пользователи социальных-сетей не верят в виновность Хатчинса, IT-специалисты пишут об этом и в комментариях для западных СМИ. Программисты отмечают, что Хатчинс часто сотрудничал с властями и помогал обезвреживать опасные вирусы. Кроме того, именно он "победил" атаковавший Европу и Азию вирус WannaCry.

Многие критикуют арест Хатчинса и с оглядкой на ситуацию вокруг Эдварда Сноудена: предполагают, что программист не захотел работать на спецслужбы.

Несогласные с арестом Хатчинса планируют собирать подписи в его поддержку и, возможно, запустить онлайн-проект — чтобы призвать власти отпустить молодого программиста из-под заточения.

Is this a fit up? Marcus Hutchins in court in US accused of creating malware,this is the same guy that saved the NHS,did he refuse NSA job? — Mark breslin (@mbreslin1_mark) 4 августа 2017 г.

​Вирус WannaCry начал активно распространяться 12 мая и затронул в том числе и Беларусь. Суммарные потери мировой экономики от атаки составили миллиард долларов, а его авторы обогатились на "выкупах" на 130 тысяч долларов США. Власти США обвинили в создании вируса Северную Корею.