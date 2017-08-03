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IT-специалисты не верят в виновность Хатчинса

04.08.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Американские и британские IT-специалисты и эксперты по кибербезопасности не верят в виновность арестованного в среду Маркуса Хатчинса, который "победил" вирус WannaCry.

IT-специалисты не верят в виновность Хатчинса
CC0 / Pixabay
Спаситель от WannaCry и создатель Kronos задержан на конференции хакеров

Хатчинса, который больше известен под ником MalwareTech, задержали во второй половине дня в среду в Лаг-Вегасе (штат Невада). 22-летнего программиста подозревают в том, что он участвовал в создании банковского вируса Kronos несколько лет назад.

Многие пользователи социальных-сетей не верят в виновность Хатчинса, IT-специалисты пишут об этом и в комментариях для западных СМИ. Программисты отмечают, что Хатчинс часто сотрудничал с властями и помогал обезвреживать опасные вирусы. Кроме того, именно он "победил" атаковавший Европу и Азию вирус WannaCry.

Многие критикуют арест Хатчинса и с оглядкой на ситуацию вокруг Эдварда Сноудена: предполагают, что программист не захотел работать на спецслужбы.

Несогласные с арестом Хатчинса планируют собирать подписи в его поддержку и, возможно, запустить онлайн-проект — чтобы призвать власти отпустить молодого программиста из-под заточения.

​Вирус WannaCry начал активно распространяться 12 мая и затронул в том числе и Беларусь. Суммарные потери мировой экономики от атаки составили миллиард долларов, а его авторы обогатились на "выкупах" на 130 тысяч долларов США. Власти США обвинили в создании вируса Северную Корею.

 
Теги: Минск
 
 
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Победившего вирус WannaCry 22-летнего программиста задержали власти США по подозрению в создании вредоносного ПО.

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