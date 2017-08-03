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Белорусская таможня пресекла незаконный ввоз в РФ яблок и сыра

04.08.2017 11:45 — Разное | БДГ  
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Белорусская таможня пресекла попытки ввоза в Россию продуктов почти на 130 тысяч долларов по недействительным документам.

Шесть фактов незаконного перемещения товаров при проведении специальных мероприятий пресекли сотрудники Оперативной таможни во взаимодействии с мобильной группой в/ч 1250 пограничной службы Республики Беларусь.

Так, в Лиозненском районе приостановлено движение грузового транспортного средства, следовавшего в Российскую Федерацию. При проведении проверки установлено, что около 20 тонн товара «белковый продукт с растительным жиром» следуют по недействительным документам.

В Оршанском районе на стоянке недалеко от белорусско-российской границы внимание таможенников привлекло еще одно грузовое транспортное средство. В документах на 20 тонн свежих яблок пунктом доставки значился город Орша, товар же перемещался в Россию.

Еще 78 тонн яблок обнаружены в четырех грузовых автомобилях, приостановленных в Дубровинском районе в 5 км от границы с Российской Федерацией. Пунктом разгрузки всех четырех партий в документах обозначен белорусский поселок Езерище.

По выявленным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Оценочная стоимость сырного продукта составляет около 120 тыс. белорусских рублей, яблок – свыше 146 тыс. рублей.

 
 
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Белорусская таможня пресекла попытки ввоза в Россию продуктов почти на 130 тысяч долларов по недействительным документам.

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