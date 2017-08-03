Вокалисты международного проекта "Ты супер!" исполнят 4 августа на одной сцене с друзьями свои лучшие номера для отдыхающих детей и гостей детского центра "Орленок". Они также покажут новые, неожиданные номера.

Ребята — финалисты проекта — три недели отдыхают в "Орленке". Эти яркие, насыщенные событиями каникулы, по их убеждению, останутся в памяти навсегда .

Помимо победительницы конкурса Валерии Адлейба на сцене выступят Дарья Чернова, Карина Исмаилова и другие конкурсанты проекта. Финалистка шоу "Ты супер!" Дарья Чернова из Беларуси также примет участие в конкурсе.

Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на нашем сайте 4 августа в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о своем вокальном таланте на весь мир.