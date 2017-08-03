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LIVE: Концерт участников проекта "Ты супер!" в детском лагере "Орленок"

04.08.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вокалисты международного проекта "Ты супер!" исполнят 4 августа на одной сцене с друзьями свои лучшие номера для отдыхающих детей и гостей детского центра "Орленок". Они также покажут новые, неожиданные номера.

LIVE: Концерт участников проекта "Ты супер!" в детском лагере "Орленок"
RUPTLY
Вокалисты проекта "Ты супер!" спели "Алые паруса" в лагере "Орленок"

Ребята — финалисты проекта — три недели отдыхают в "Орленке". Эти яркие, насыщенные событиями каникулы, по их убеждению, останутся в памяти навсегда.

Помимо победительницы конкурса Валерии Адлейба на сцене выступят Дарья Чернова, Карина Исмаилова и другие конкурсанты проекта. Финалистка шоу "Ты супер!" Дарья Чернова из Беларуси также примет участие в конкурсе.

Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на нашем сайте 4 августа в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о своем вокальном таланте на весь мир.

 
 
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Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на нашем сайте 4 августа в 20:00.

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