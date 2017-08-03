ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как живая гадюка могла оказаться в газовой плите минской квартиры

04.08.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел утром 3 августа. Хозяйка квартиры вместе с дочерью, собираясь готовить завтрак, обнаружили в газовой плите живую гадюку.  

Каким образом ядовитая рептилия оказалась не просто в квартире, а в одной из конфорок плиты, пока неизвестно. По одному из предположений, змея могла забраться в квартиру на третьем этаже здания по вентиляционным каналам.

Как живая гадюка могла оказаться в газовой плите минской квартиры
© Sputnik Игорь Подгорный
Минчанки нашли в гадюку в газовой плите

Сообщение от хозяйки квартиры на третьем этаже по улице Ландера поступило минским спасателям 3 августа. По словам женщины, в газовой плите находилась змея, рассказала представитель МЧС.

"Хозяйка с дочерью хотели просто позавтракать, когда, подойдя к плите, они услышали странное шипение и увидели хвост змеи, после чего решили незамедлительно обратиться за помощью к спасателям", — сообщила Мельченко.

Прибывшие на место работники МЧС осмотрели плиту и обнаружили змею в одной из конфорок.

"При помощи специального инструмента змею извлекли из кухонной плиты. Змеей, которую отловили спасатели, оказалась гадюка, спасатели ее обезвредили, никто не пострадал", — отметила Мельченко.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как спасатели обезвредили гадюку,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Капский пояснил расставание БАТЭ с Жавнерчиком и посетовал на нехватку жесткости главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика