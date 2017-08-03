Как живая гадюка могла оказаться в газовой плите минской квартиры

Инцидент произошел утром 3 августа. Хозяйка квартиры вместе с дочерью, собираясь готовить завтрак, обнаружили в газовой плите живую гадюку.

Каким образом ядовитая рептилия оказалась не просто в квартире, а в одной из конфорок плиты, пока неизвестно. По одному из предположений, змея могла забраться в квартиру на третьем этаже здания по вентиляционным каналам.



© Sputnik Игорь Подгорный Минчанки нашли в гадюку в газовой плите

Сообщение от хозяйки квартиры на третьем этаже по улице Ландера поступило минским спасателям 3 августа. По словам женщины, в газовой плите находилась змея, рассказала представитель МЧС.

"Хозяйка с дочерью хотели просто позавтракать, когда, подойдя к плите, они услышали странное шипение и увидели хвост змеи, после чего решили незамедлительно обратиться за помощью к спасателям", — сообщила Мельченко.

Прибывшие на место работники МЧС осмотрели плиту и обнаружили змею в одной из конфорок.

"При помощи специального инструмента змею извлекли из кухонной плиты. Змеей, которую отловили спасатели, оказалась гадюка, спасатели ее обезвредили, никто не пострадал", — отметила Мельченко.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.