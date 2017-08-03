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Митрополит Павел дарил прихожанам белые розы

04.08.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Патриарший экзарх вся Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел совершил божественную литургию в церкви святой равноапостольной Марии Магдалины по случаю престольного праздника храма.

У ворот храма его встречали многочисленные верующие и духовенство Он поздравил всех с престольным праздником. Затем митрополиту вручили большой букет белых роз. В свою очередь настоятель БПЦ спросил, есть ли среди присутствующих те, у кого сегодня день рождения. Таковых не оказалась, и тогда он вручил несколько роз из подаренного букета маленькой девочке-прихожанке, а также супруге настоятеля храма — матушке Марии.

Территорию перед храмом к празднику украсили "коврами" из цветов.

После литургии, в которой принял участие митрополит, вокруг храма прошел крестный ход, после чего верующие получили благословение владыки и причастились. По случаю праздника возле храма накрыли столы со сладким угощением.

Смотрите на видео Sputnik, как прошел праздник.

 
 
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Престольный праздник прошел сегодня в одном из красивейших храмов белорусской столицы – церкви Святой Марии Магдалины.

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