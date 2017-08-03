Россияне победили в конкурсе «Инженерная формула» АрМИ-2017, белорусы – вторые

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Российская команда стала победителем конкурса "Инженерная формула" Армейских международных игр АрМИ-2017, финал которого состоялся в пятницу в Тюмени, второе место у белорусских военных.

"Состоялся финал международного конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. Команда Минобороны РФ заняла первое место, второе - у Беларуси", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Расчёты соревновались в скорости отрывки и оборудования котлована размерами четыре метра в длину и глубиной 0,8 метра, восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, прокладывали дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала.

На одном из этапов соревнований военные инженеры демонстрировали умение маневрировать на плавающих транспортерах с загруженными военными тягачами. При этом на глубине свыше пяти метров дежурили водолазы для оказания оперативной помощи попавшим в нештатную ситуацию.

В воскресенье, 6 августа, на территории полигона под Тюменью состоится финал конкурса "Безопасный маршрут", в котором принимают участие команды четырех стран - Армении, Беларуси, России и Узбекистана, говорится в пресс-релизе.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран, пишет interfax.by .

