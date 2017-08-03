Глазами болельщика: еврокубки как тест для белорусского футбола

Роковой август БАТЭ

Матчи отборочных этапов еврокубков — интереснейшее зрелище, даже несмотря на то, что в них не принимают участие футбольные звезды. В таких играх виден искренний футбол, искренняя страсть, а иногда и желание обычных футболистов сделать настроение в своем городе и в своей стране лучше.

К сожалению, второй год подряд лидер белорусского футбола БАТЭ, прямо скажем, повергает болельщиков в уныние . В августе 2016 года борисовчане совершенно беззубо уступили полупрофессиональному клубу "Дандолк" из Ирландии. Помню эти игры как абсолютно безвольные со стороны белорусов.

В этом году БАТЭ выглядело чуть лучше. В последние минуты встречи с чешской "Славией" у борисовчан был шанс выиграть двухматчевое противостояние . Однако я не совсем согласен с нынешним наставником БАТЭ Александром Ермаковичем, которые на послематчевой конференции признался, что исход игры со "Славией" решили какие-то сантиметры . Это далеко не так.



© Sputnik / Марина Серебрякова Капитан БАТЭ Игорь Стасевич (справа) с игроками пражской "Славии"

Проблема, как мне кажется, в психологии игроков. После забитого мяча любая классная команда может "закрыться" и стоять "на ноль". В этом случае от игроков требуется беспрекословное выполнение тренерского задания и точная игра в обороне. И говоря о сантиметрах, Ермакович не совсем прав. Во время углового ближайшего защитника БАТЭ от футболиста "Славии", как мне кажется, с символичной фамилией Шкода разделяли метры. Так что "нашкодил" борисовским болельщикам совсем не чех. В этом эпизоде полностью "провалилась" вся белорусская защита.



© Sputnik / Марина Серебрякова Футболисты БАТЭ благодарят болельщиков после матча со "Славией"

Этот матч показал, что самоотверженность у БАТЭ есть. И я считаю, что до начала матча за место в Лиге Европы команде надо серьезно задуматься об игровой дисциплине.

Кипр как могильщик бывшего советского футбола

В отношении минского "Динамо" также нельзя сказать, что команда полностью провалила матч с кипрским АЕКом из Ларнаки. Когда я смотрел игру, мне очень нравилось, как тщательно выстраивали атаки подопечные Сергея Гуренко. И гол минчан был абсолютно "трудовым". Для второго мяча, увы, не хватило изобретательности.

В конце игры "Динамо" не смогло избежать провалов в обороне. Мне почему-то кажется, что если бы сам Сергей Гуренко "прозевал" такую атаку 12 лет назад в московском "Локомотиве", то прежний и нынешний наставник "железнодорожников" Юрий Семин навсегда бы посадил белоруса "на лавку". Опять-таки, отсутствие игровой дисциплины подвело всю команду.

Что самое интересное: в Минск приезжал тот самый АЕК, который год назад по сумме двух игр на самой ранней стадии Лиги Европы выбил московский "Спартак". То, что киприоты выигрывают второй раз подряд, считаю издевательством и позором для футбола стран бывшего СССР.

Что делать дальше? Мне кажется, что одной работы над дисциплиной здесь дело ограничиваться не следует. Надо извлечь уроки из поражений и тщательно проанализировать успехи чешского и кипрского футбола. Потому что уровень национального чемпионата в этих странах растет, что повышает конкурентоспособность клубов в европейских турнирах. А о Беларуси, увы, такого сказать нельзя.