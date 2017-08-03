За прошлый год Белорусская железная дорога перевезла больше 80 миллионов пассажиров

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В 2016 году по Белорусской железной дороге перевезено 81,8 млн человек, или 4,1% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. Для сравнения: в 2015 году услугами БелЖД воспользовались 87,1 млн человек.

Белорусская железная дорога осуществляет международные, межрегиональные, региональные и городские пассажирские перевозки. В 2016 году БЖД перевезла больше 80 миллионов человек, сообщается на сайте Белстата.

Однако это число - 81,8 миллиона пассажиров - составляет всего лишь 4,1% от числа поездок по стране всеми видами транспорта.

Услугами железной дороги чаще всего пользуются пассажиры экономкласса в региональном направлении - это 78,3% (64,1 миллиона пассажиров) ото всех пассажирских перевозок по железной дороге в 2016 году. В межрегиональном направлении проехалось 10,4 миллиона человек (или 12,7%). В международном направлении БЖД в прошлом году перевезла 3,8 миллиона граждан, или 4,7%.

