Странный тренд: голливудские звезды одевают сыновей в платья

Некоторые голливудские звезды выводят в свет своих маленьких сыновей в платьях, с косичками и даже косметикой, на странный тренд обратили внимание уже многие пользователи социальных сетей.

Поводом снова вспомнить эту тему для интернет-пользователей стала свежая фотография звезды фильма "Трансформеры" Меган Фокс в своем Intagram: она нарядила сына в платье с принцессой, а некоторые заподозрили и использование на мальчике косметики. Снимок вызвал бурную дискуссию в комментариях о том, зачем Фокс так наряжает сына и плохо ли это.

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) Июл 31 2017 в 8:51 PDT

Этот случай для Фокс — не единичный. Она часто одевает малыша в платья и называет журналистам это "правом на самовыражение".

Публикация от woman.ru (@woman_ru) Апр 4 2017 в 5:35 PDT

Аналогично поступает и суперзвезда Шарлиз Терон — она часто одевает своего четырехлетнего приемного сына Джексона в одежду для девочек и растит ему косы. Терон также объясняет наряды ребенка его самовыражением, но многие поклонники актрисы сомневаются, что ребенок в три-четыре года может осознанно просить лосины с единорогами или рюкзаки с принцессами.

Публикация от PROBOMOND (@probomond.ru) Янв 30 2017 в 11:02 PST

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) Мар 30 2017 в 11:53 PDT

Странно одевают сыновей не только актрисы, но и актеры-мужчины. Так, известный по триллерам Лив Шрайбер своего сына на прошедший Comic-Con привел в образе Харли Квинн из "Отряда самоубийц". Пользователи отмечают, что Шрайбер не единожды наряжал ребенка в женские образы.

Публикация от PLANETS & HOLLYWOOD (@planetsandhwood) Июл 24 2017 в 12:55 PDT

Кроме того, мальчиков под девочек регулярно наряжают певица Гвен Стефани и многие другие звезды. Бывают и обратные случаи: свою родную дочь Шайло Анджелина Джоли наряжает под мальчика.



© AFP/ ROBYN BECK Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло

А что вы думаете про такой тренд знаменитостей?