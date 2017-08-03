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Странный тренд: голливудские звезды одевают сыновей в платья

04.08.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Некоторые голливудские звезды выводят в свет своих маленьких сыновей в платьях, с косичками и даже косметикой, на странный тренд обратили внимание уже многие пользователи социальных сетей.

Поводом снова вспомнить эту тему для интернет-пользователей стала свежая фотография звезды фильма "Трансформеры" Меган Фокс в своем Intagram: она нарядила сына в платье с принцессой, а некоторые заподозрили и использование на мальчике косметики. Снимок вызвал бурную дискуссию в комментариях о том, зачем Фокс так наряжает сына и плохо ли это.

Этот случай для Фокс — не единичный. Она часто одевает малыша в платья и называет журналистам это "правом на самовыражение".

Аналогично поступает и суперзвезда Шарлиз Терон — она часто одевает своего четырехлетнего приемного сына Джексона в одежду для девочек и растит ему косы. Терон также объясняет наряды ребенка его самовыражением, но многие поклонники актрисы сомневаются, что ребенок в три-четыре года может осознанно просить лосины с единорогами или рюкзаки с принцессами.

Странно одевают сыновей не только актрисы, но и актеры-мужчины. Так, известный по триллерам Лив Шрайбер своего сына на прошедший Comic-Con привел в образе Харли Квинн из "Отряда самоубийц". Пользователи отмечают, что Шрайбер не единожды наряжал ребенка в женские образы.

Кроме того, мальчиков под девочек регулярно наряжают певица Гвен Стефани и многие другие звезды. Бывают и обратные случаи: свою родную дочь Шайло Анджелина Джоли наряжает под мальчика.

Странный тренд: голливудские звезды одевают сыновей в платья
© AFP/ ROBYN BECK
Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло

А что вы думаете про такой тренд знаменитостей?

 
 
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Своих сыновей в одежду для девочек одевают актрисы Меган Фокс и Шарлиз Терон, а также Лив Шрайбер.

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