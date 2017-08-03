Гигантская чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

Ведущая прогноза погоды на телеканале в канадском Ванкувере Тара Жан Стивенс не смогла закончить прямой эфир из-за "гигантской" чайки. Когда телеведущая начала говорить, к камере, демонстрирующую панораму города, близко подлетела чайка. Вместо красот Ванкувера на экране за телеведущей красовалась огромная птица.

Сперва ведущая пробовала не замечать чайку. Однако в итоге девушка ушла из кадра, рассмеявшись и сославшись на то, что птица ее слишком сильно отвлекает.

Ванкувер — портовый город на побережье Тихого океана в Канаде. Это третий по величине город страны, в 2010 году здесь проходили XXI зимние Олимпийские игры.