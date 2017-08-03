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Гигантская чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

04.08.2017 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ведущая прогноза погоды на телеканале в канадском Ванкувере Тара Жан Стивенс не смогла закончить прямой эфир из-за "гигантской" чайки. Когда телеведущая начала говорить, к камере, демонстрирующую панораму города, близко подлетела чайка. Вместо красот Ванкувера на экране за телеведущей красовалась огромная птица.

Сперва ведущая пробовала не замечать чайку. Однако в итоге девушка ушла из кадра, рассмеявшись и сославшись на то, что птица ее слишком сильно отвлекает.

Ванкувер — портовый город на побережье Тихого океана в Канаде. Это третий по величине город страны, в 2010 году здесь проходили XXI зимние Олимпийские игры.

 
 
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В Ванкувере на местном телеканале произошел конфуз во время прогноза погоды: чайка, подлетевшая слишком близко к камере, рассмешила телеведущую. Смотрите видео...

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