В Европе из магазинов изымают ядовитые яйца. Минсельхозпрод: Беларусь вообще их не импортирует

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Из магазинов в Бельгии и Голландии отозвали миллионы куриных яиц, которые, предположительно, содержат крайне опасный яд — фипронил. Кроме того, 900 тысяч яиц с фипронилом обнаружили на одном из складов в Германии.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Deutsche Welle.

Сейчас эксперты стараются выяснить, каким образом могло произойти заражение. Ветеринары применяют фипронил для борьбы с блохами, вшами и клещами. Однако лечить им животных и птиц, предназначенных для употребления в пищу, запрещено. Есть подозрение, что санитарные нормы нарушила одна из голландских ферм, боровшаяся с нашествием красных вшей.

По данным ВОЗ, фипронил повреждает в человеческом организме печень, почки и щитовидную железу.

Белорусский Минсельхозпрод уже сделал заявление о том, что яйца из Европы в нашу страну не поставляют, передает БЕЛТА .

«Беларусь вообще не импортирует яйца, страна закрывает свои потребности самостоятельно. Более того, около 60% произведенных в Беларуси яиц мы поставляем на экспорт», — пояснили в ведомстве.

Однако в Европу страна эту продукцию не продает, поэтому среди обнаруженных в Германии, Нидерландах и Бельгии ядовитых яиц белорусских нет. Кроме того, Минсельхозпрод утверждает, что на птицефабриках страны не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов токсичными сильнодействующими препаратами.