Церковь Марии Магдалины утопает в цветах в престольный праздник

Сегодня в Церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины престольный праздник.



© Sputnik / Анна Нефедова Артем Бордовский Митрополит Павел дарил прихожанам белые розы

Храм построен в 1847 году, он был одним из немногих действовавших православных храмов в годы Великой Отечественной войны, потом его закрыли и передали верующим лишь в 1990-м.

Среди святынь храма — мироточивший образ святителя Николая. Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины считается одной из красивейших в Минске.

В числе особо почитаемых святынь Магдалининской церкви — крест с частицами мощей Божьих угодников.

О том, что в престольный праздник литургию будет служить предстоятель БПЦ, прихожанам сообщили заранее. Пришло столько, что храм всех не вместил, многие молились на улице перед храмом. Внутренних дворик церкви был украшен "коврами" из цветов.

Митрополит Павел поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником, ему преподнесли букет белых роз.