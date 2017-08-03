ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

04.08.2017 14:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.

Об этом сегодня, 4 августа, информирует ТАСС.

Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с посёлком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья. В том числе, выступил один из местных жителей — ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черёмушкам помощь.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", — обратился к президенту ветеран.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черёмушках
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В следующем году белорусы смогут покупать акции мировых компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика