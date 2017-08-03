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Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
04.08.2017 14:03 — Разное | Ежедневник
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.
Об этом сегодня, 4 августа, информирует
Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с посёлком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья. В том числе, выступил один из местных жителей — ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черёмушкам помощь.
"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", — обратился к президенту ветеран."Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черёмушках
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.
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