



Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.

Об этом сегодня, 4 августа, информирует ТАСС .

Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с посёлком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья. В том числе, выступил один из местных жителей — ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черёмушкам помощь.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", — обратился к президенту ветеран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черёмушках