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В следующем году белорусы смогут покупать акции мировых компаний

04.08.2017 13:51 — Разное | Ежедневник  
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В следующем году белорусы смогут покупать акции мировых компаний

фото: sb.by

Со следующего года белорусы смогут покупать на Белорусской валютно-фондовой бирже акции крупных международных компаний. Об этом сообщил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

«Мы сейчас работаем над допуском акций нерезидентов на нашу биржу, чтобы нашим гражданам можно было купить акции Apple», - сказал глава БВФБ, передает БЕЛТА.

Возможность инвестировать в прибыльные мировые корпорации может появиться уже в конце этого года. Крайний срок – начало 2018 года. В БВФБ хотят сделать простую систему по принципу Apple, когда нажал кнопку (так называемую голубую фишку) и все начинает функционировать.
Кроме того, в Беларуси работают над тем, чтобы сделать и наши ценные бумаги такими же привлекательными, как зарубежные.

«Мы пытаемся всколыхнуть наш фондовый рынок, чтобы акции и ценные бумаги нашей компании были интересны белорусам, чтобы наши граждане вкладывались в отечественную экономику, а не зарубежную», - подчеркнул глава БВФБ.

 
 
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Со следующего года белорусы смогут покупать на Белорусской валютно-фондовой бирже акции крупных международных компаний. Об этом сообщил председатель правления...

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