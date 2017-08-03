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Скорина дал старт книжной традиции в Беларуси, России и Украине

04.08.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первая печатная белорусская книга – Псалтырь – была подписана к изданию в Праге 6 июня 1517 года. Таким образом, Франциск Скорина положило начало книгопечатания у восточных славян. 

Юбилей в Беларуси

По словам замдиректора Национальной библиотеки Алеся Суши, в Беларуси готовиться к юбилею начали еще в 2012 году – был сформирован оргкомитет по празднованию 500-летнего книгопечатания в Беларуси.

Скорина дал старт книжной традиции в Беларуси, России и Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
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Суша рассказал, что в этом году вышли десятки изданий, посвященных фигуре Скорины. Книги носят широкий жанровый характер и изданы на различных языках, в том числе вышла трехтомная энциклопедия для детей о белорусском первопечатнике.

В Минске накануне увидела свет уникальная книга "Всемирное наследие Франциска Скорины", которая наиболее полно представляет миру творческое наследие книгопечатника.

Российский вклад

Завотделом Центра исследований книжной культуры Российской академии наук Дмитрий Бакун в свою очередь отметил важность и значение фигуры Скорины для книжной культуры в Беларуси, России и Украины.

Он напомнил, что именно Скорина дал старт книжной традиции у восточных славян, о чем еще 100 лет назад было мало кому известно.

По его словам, именно российский ученый Петр Владимиров, который издал монографию в начале ХХ века, посвященную Скорине, фактически ввел в научный оборот его труды.

Во времена Советского союза Евгений Немировский приложил огромные усилия к тому, чтобы празднование 500-летия Скорины приобрело всесоюзный масштаб.  

Бакун особо подчеркнул, что историческое и культурное наследие белорусского первопечатника важно тем, что сама фигура Скорины объединяет людей.

Скорина дал старт книжной традиции в Беларуси, России и Украине
© Sputnik / Артем Бордовский
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Пражский след

Доцент Карлова университета в Праге Илья Лемешкин рассказал, что многие документы, связанные с жизнью и деятельностью Скорины были утрачены в результате пожара в пражской ратуше в мае 1945 года.

По словам Лемешкина, в юбилейный год активизировалась научная работа в сфере скориноведения. Состоялся целый ряд научных конференций в России, Беларуси и Чехии. 

Сейчас поднимается вопрос о возможном признании Скорины святым, что абсолютно неактуально сейчас, считает Лемешкин. Ученые из Беларуси, России и Чехии отметили, что подобный вопрос может натянуть межконфессиональные отношения, а гораздо важнее – изучение наследия, которое оставил после себя первопечатник.

Вместе с тем они отметили, что сейчас очень важно растить ученых-славистов, которые смогут продолжать научные изыскания, что, конечно, требует большего финансирования науки.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые из Беларуси, России и Чехии обсудили творческое наследие Франциска Скорины в преддверии 500-летнего юбилея белорусского книгопечатания. Смотрите запись...

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