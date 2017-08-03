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Порядка 90 миллионов рублей поступило в бюджет Беларуси по итогам проверок КГК в первом полугодии

04.08.2017 15:02 — Разное | Ежедневник  
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Порядка 90 миллионов рублей поступило в бюджет Беларуси по итогам проверок КГК в первом полугодии

фото: s13.ru

Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по итогам работы в январе-июне.

По материалам комитета, судебными органами взыскано 35,8 млн бел. руб. Всего проведено более 620 проверок и более 220 мониторингов.
 
С начала 2017 проведено 37 мероприятий по аудиту эффективности, по материалам которых субъектам хозяйствования выданы рекомендации и предложения по устранению недостатков, передает БЕЛТА.
 
Леонид Анфимов отметил, что результат по вынесенным экономическим санкциям сложился лучше уровня 2016 года. 
 
В основном, меры КГК были сконцентрированы на выявлении дополнительных резервов по снижению затрат на услуги ЖКХ, изучении эффективности госрегулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель, выявления проблемных вопросов при оказании услуг питания школьникам. 
 
Помимо этого, был осуществлен контроль за выполнением поручений президента по различным направлениям.
 
Департамент финансовых расследований выявил 656 преступлений, почти 50% из них являются тяжкими. Возбуждено свыше 600 уголовных дел, пресечена деятельность трех организованных групп, функционировавших в экономической сфере, 6 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 43 лжеструктур. Выявлено 198 преступлений, совершенных с их участием.
 
По результатам проведенной работы Департамента финансового мониторинга, правоохранительными и контролирующими органами взыскано 63 млн бел. руб и выявлено 338 преступлений.
 
Также проведена инвентаризация 72 государственных программ и важных инвестиционных проектов. Из них отобрано 20 государственных программ и 25 крупных инвестиционных проектов, которые с начала 2017 года КГК будет держать под постоянным контролем ввиду риска срыва их реализации.
 
 
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Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по итогам работы в январе-июне.

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