ГАИ совместно с Красным Крестом помогают минчанам пережить жару

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Инспекторы столичной ГАИ совместно с волонтерами Белорусского общества Красного Креста вышли на улицы Минска с необычной миссией – в рамках акции "Помощь" они раздают пешеходам и водителям питьевую воду.

"Сейчас в Минске +28. Следите за своим самочувствием! Будьте бдительны за рулем", – напоминает УГАИ Мингорисполкома в мессенджере Telegram.

В выходные в Минске и других регионах Беларуси еще будет тепло – погоду будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Дожди с грозами возможны и в воскресенье. Воздух в субботу и воскресенье будет прогреваться до +22..+28°С, а в отдельных районах по юго-востоку – до +30°С.