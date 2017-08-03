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ГАИ совместно с Красным Крестом помогают минчанам пережить жару
04.08.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Инспекторы столичной ГАИ совместно с волонтерами Белорусского общества Красного Креста вышли на улицы Минска с необычной миссией – в рамках акции "Помощь" они раздают пешеходам и водителям питьевую воду.
"Сейчас в Минске +28. Следите за своим самочувствием! Будьте бдительны за рулем", – напоминает УГАИ Мингорисполкома в мессенджере Telegram.
В выходные в Минске и других регионах Беларуси еще будет тепло – погоду будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Дожди с грозами возможны и в воскресенье. Воздух в субботу и воскресенье будет прогреваться до +22..+28°С, а в отдельных районах по юго-востоку – до +30°С.
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В рамках акции "Помощь" инспекторы вместе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста раздают пешеходам и водителям питьевую воду
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