ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы

04.08.2017 15:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы

фото: ex-press.by

Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.

Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщает Sputnik.
Жеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии.
В минувшую среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" взяли верх над пражской "Славией" (2:1) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но несмотря на победу, по сумме двух матчей в плей-офф ЛЧ вышла чешская команда. В нокаут-раунде ЛЧ "Славия" сразится с кипрским АПОЭЛом.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры "слили" в Сеть сценарий 4 серии 7 сезона "Игры престолов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика