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Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.

Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщаетЖеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии.В минувшую среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" взяли верх над пражской "Славией" (2:1) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но несмотря на победу, по сумме двух матчей в плей-офф ЛЧ вышла чешская команда. В нокаут-раунде ЛЧ "Славия" сразится с кипрским АПОЭЛом.