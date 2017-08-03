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Пункт пропуска "Комарин" на границе с Украиной временно закрыт
04.08.2017 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Движение в пункте пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе было временно приостановлено в пятницу 4 августа, сообщили Sputnik в Гомельской таможне.
Пункт прекратил работу в 11:30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования.
"С указанного времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Славутич" Черниговской таможни не осуществляется", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что в качестве исключения пропускают рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.
Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП "Комарин", таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.
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Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП "Комарин", таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.
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