МИНСК, 4 авг – Sputnik. Движение в пункте пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе было временно приостановлено в пятницу 4 августа, сообщили Sputnik в Гомельской таможне.

Пункт прекратил работу в 11:30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования.

"С указанного времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Славутич" Черниговской таможни не осуществляется", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что в качестве исключения пропускают рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.

Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП "Комарин", таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.