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Источник узнал о расширении санкций ЕС против РФ из-за скандала с Siemens
04.08.2017 16:11 — Разное | Ежедневник
фото: Коммерсантъ
Евросоюз 4 августа рассмотрит вопрос о расширении антироссийских санкций из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передаёт
По их словам, барьеры для принятия этого решения отсутствуют, и ограничительные меры, вероятно, будут расширены.
26 июля расширение санкций поддержали послы 28 стран — членов сообщества. В случае, если это произойдёт, под действие мер попадут четыре гражданина России (в том числе сотрудники Минэнерго), а также три компании, включая ту, что якобы доставила турбины Siemens в Крым. Как отмечает Reuters, с соответствующей инициативой выступила Германия.
21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырёх турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намерен добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.
Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить всё оборудование и аннулировать контракт. Однако в "Технопромэкспорте", бывшем партнёре концерна, заявили 28 июля, что официально таких предложений не получали. Представитель госкомпании также отметил, что оборудование было модернизировано российской стороной.
"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", — подчеркнул он.
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Евросоюз 4 августа рассмотрит вопрос о расширении антироссийских санкций из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens.
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