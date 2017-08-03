В Беларуси с начала недели утонули 15 человек

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А всего с начала купального сезона — 119.

«По оперативным данным, всего с 31 июля по 4 августа утонули 15 человек, из них четверо несовершеннолетних. Непосредственно при купании — 8 человек, из них двое несовершеннолетних», — сказали БЕЛТА в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД).

За этот же период спасли 10 человек, из них 8 детей и подростков.

Больше всего утонувших зарегистрировано в Могилевской области — 5 человек (в том числе двое несовершеннолетних). В Минске случаев гибели людей на воде не зарегистрировано.

Всего с начала купального сезона в Беларуси утонули 119 человек, из них 15 детей и подростков. Среди них непосредственно при купании — 45 (в том числе 9 несовершеннолетних).

ОСВОД отмечает, что подростки в возрасте от 11 до 17 лет часто тонут из-за чрезмерной самоуверенности. Устраивая заплывы на дальность, ныряние на глубину и длительность, совершая прыжки в воду с запрещенных и не приспособленных для этого дамб, плотин, катеров, тарзанок, они подвергают свою жизнь опасности.

А недосмотр родителей — в числе основных причин гибели детей на водоемах.

Напомним, о некоторых случаях СМИ сообщали на этой неделе. 1 августа в Речицком районе нашли тело 50-летнего мужчины, который рыбачил в заводи Днепра на самодельной лодке. На следующий день в реке Неман утонула 13-летняя школьница, на водохранилище в Волковысском районе — пожилой мужчина, а на озере в Ивацевичском районе — 17-летний парень. 3 августа на озере в Браславском районе утонула 90-летняя туристка из России, пишет tut.by .

4 августа в Бресте четверо подростков спасли тонущих парня с девушкой.