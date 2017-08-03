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Объявлен конкурс технологичных и бизнес-проектов "День Инвестора"
Участники смогут встретиться с более чем десятью активными инвесторами, получить поддержку и консультации отраслевых экспертов и побороться за призовой фонд в размере 12000 рублей.
В конкурсе могут принять участие в том числе основатели, кто хочет соблюсти конфиденциальность и избежать огласки своего бизнес-проекта.
Мероприятие проводится ОО “Общество содействия инновационному бизнесу”, в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
ОАО "Белгазпромбанк" выступает генеральным партнером Дня инвестора и учреждает специальные номинации для проектов в 6 областях: роботизированная логистика, fintech, искусственный интеллект, краудмеханика, шеринг и уберизация.
Организаторы приглашают к участию основателей бизнес-проектов, при условии, что проект вышел на стадию pre-seed и выше, т.е. имеет рабочий прототип, альфа- или бета-версию, апробацию продукта или услуги на рынке и др. технологические и бизнес-наработки.
Виктор Бабарико, председатель правления ОАО "Белгазпромбанк", известный своим визионерским взглядом и пристальным вниманием к технологиям завтрашнего дня, примет непосредственное участие в оценке проектов, а призовой фонд Белгазпромбанка составляет 12 000 рублей.
Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 23 августа. Отобранные участники смогут презентовать свои проекты команде экспертов 26 августа. Тем, кого выберут эксперты, предстоит пройти специальное бизнес-обучение и подготовиться ко встрече с инвесторами 8 сентября. Там же организаторы и спонсоры выберут победителей в заявленных номинациях.
"Мы знаем, что в Беларуси есть талантливые команды и замечательные проекты, которые отвечают вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня. Белгазпромбанк особое внимание уделяет направлениям в духе глобализации, цифровых технологий и краудмеханик, позволяющих нам еще лучше взаимодействовать с новой реальностью", - отмечает Алексей Федоринчик, начальник управления информационной политики Белгазпромбанка.
Участие в конкурсе бесплатное. Регистрация и более подробная информация по
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Участники смогут встретиться с более чем десятью активными инвесторами, получить поддержку и консультации отраслевых экспертов и побороться за призовой фонд в...
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