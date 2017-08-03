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Профсоюзы рассказали об итогах мониторинга за ценами на лекарства и школьные товары

04.08.2017 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Профсоюзы рассказали об итогах мониторинга за ценами на лекарства и школьные товары

фото: intex-press.by

Лекарства существенно не подорожали, а некоторые школьные товары подешевели.

Такие результаты очередного этапа мониторинга цен БЕЛТА предоставили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

В этот раз профсоюзы уделили внимание ценам на лекарства. Специалисты профсоюза работников здравоохранения в мае и июне отслеживали, как поменялись цены в государственных и частных аптеках на 26 препаратов из аптечки первой помощи.

«По итогам этого мониторинга существенных колебаний цен не выявлено», — проинформировали в пресс-службе.
С августа список лекарств, подпадающих под «народный контроль» за ценами, расширят до 50 самых востребованных среди белорусов препаратов.

«Информацию обо всех выявленных перегибах в ценах отраслевой профсоюз будет передавать в Министерство здравоохранения, где еженедельно специалисты фарминспекции проводят обсуждение изменений цен на лекарства», — отметили в пресс-службе.

С 20 по 25 июня специалисты профсоюза работников торговли мониторили стоимость школьных товаров в государственных и частных магазинах, на рынках. Проверили цены на школьную одежду и обувь, канцелярские товары. Данные мониторинга сравнили с ценами прошлого года.

«Затраты родителей на сборы детей в школе по ряду позиций увеличились незначительно (от 1% до 5%), а по некоторым даже уменьшились», — подчеркнули в ФПБ.

Что касается мониторинга цен на продовольственные товары за июнь, то по сравнению с маем подорожали овощи и молочная продукция, что подтверждают и данные официальной статистики.

 
 
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Лекарства существенно не подорожали, а некоторые школьные товары подешевели.

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