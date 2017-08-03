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В Беларуси уже утонули 119 человек

04.08.2017 17:01 — Разное | БДГ  
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ОСВОД рассказал о том, что в Беларуси с начала купального сезона утонули 119 человек, с начала этой  недели на воде погибло уже 15 человек.

С 31 июля по 4 августа утонуло 15 человек, из них - 4 несовершеннолетних. За этот период было спасено 10 человек из которых 8 - несовершеннолетние. Больше всего смертельных случаев было зарегистрировано в Могилевской области.

С начала нынешнего купального сезона в Беларуси утонули 119 человек, из них 15 несовершеннолетних. Непосредственно при купании - 45, из них 9 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года (по состоянию на 5 августа) жертвами воды стали 177 человек, из них 18 несовершеннолетних. При купании утонули 95 человек, из них 8 несовершеннолетних.

Помимо смерти на воде, зачастую происходят различные ЧП: например, житель агрогородка Бабичи 1969 года рождения, нырнув в реку Ведрич (Гомельская область), получил перелом основания свода черепа, переломом позвоночника и ушиб головного мозга.

 
 
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ОСВОД рассказал о том, что в Беларуси с начала купального сезона утонули 119 человек, с начала этой  недели на воде погибло уже 15 человек.

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