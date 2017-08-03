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Создательница «Гарри Поттера» возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира

04.08.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Создательница «Гарри Поттера» возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира

фото: tjournal.ru

«Мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes.

Первую строчку в аналогичном рейтинге англичанка в последний раз занимала в 2008 году.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире, и на этот раз первой стала Джоан Роулинг, заработавшая 95 млн долларов. Общее состояние английской писательницы, автора культовой серии романов о волшебнике Гарри Поттере, издание оценило в 650 млн долларов, пишет РБК.

Более 50 млн долларов Роулинг принесли продажи пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», написанной в соавторстве со сценаристами Джеком Торном и Джоном Тиффани. В одних лишь США было реализовано свыше 4,5 млн ее копий. Действие книги разворачивается спустя 19 лет после событий седьмой части саги о волшебнике, «Гарри Поттер и Дары Смерти». «Гарри Поттер и Проклятое дитя» была признана самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, обогнав «Ромео и Джульетту»Шекспира. Прибыль писательнице принес и вышедший на экраны осенью 2016 года фильм «Фантастические твари и где они обитают». Кроме того, Роулинг получает отчисления от тематических парков о Гарри Поттере в США (они находятся в Калифорнии и Флориде) и Японии.

Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes занял прошлогодний лидер — Джеймс Паттерсон. Автор серии остросюжетных романов об инспекторе Алексе Кроссе заработал $87 млн. Весной 2017 года СМИ облетела новость о том, что Паттерсон для работы над новым триллером объединился с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Ожидается, что роман под названием «Пропавший президент» выйдет в 2018 году. Третью строчку рейтинга занял американский детский писатель и карикатурист Джефф Кинни. Его доход, правда, оказался намного ниже, чем у Роулинг и Паттерсона, — 21 млн долларов. Всего на миллион меньше Кинни заработал автор знаменитого «Кода да Винчи» Дэн Браун. Также в рейтинг вошли Стивен Кинг (15 млн долларов), Джон Гришэм (14 млн долларов), Пола Хокинс (13 млн долларов), Э. Л. Джеймс (11,5 млн долларов) и другие авторы. 

 
Теги: Новости
 
 
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«Мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes.

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