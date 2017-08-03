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По факту гибели рабочего в Горках может быть возбуждено уголовное дело

04.08.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Горецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели рабочего местного СПМК, сообщил представитель СК.

"Предварительно установлено, что бригадой горецкого предприятия проводились работы по укладке канализационных труб, где в результате обвала почвы в траншее погиб 60-летний мужчина", с- рассказал Кабакович.

По факту гибели рабочего в Горках может быть возбуждено уголовное дело
© Pixabay
Двух рабочих засыпало грунтом в Горках, один погиб

Раскапывание производилось с использование экскаватора. После завершения земляных работ сотрудник СПМК спустился в траншею на глубину около 4-х метров с целью производства замеров вырытой полосы.

"В тот момент, когда 60-летний мужчина уже выбирался из канавы, произошел сдвиг грунта, которым его и засыпало. Коллеги попытались вытащить рабочего из-под завала, однако оказался засыпанным и второй человек", — сообщил собеседник.

Извлечь из-под завала двух мужчин удалось только сотрудникам МЧС по прибытии на место происшествия.

"Далее к реанимационным мероприятиям незамедлительно приступили медики, как только 60-летнего мужчину передали в их руки. Однако спасть его не удалось, медики констатировали смерть 60-летнего рабочего на месте происшествия", — сообщил Кабакович.

Следователями совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, в том числе, судебно-медицинская экспертиза.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник Sputnik.

Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь...

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