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По факту гибели рабочего в Горках может быть возбуждено уголовное дело
04.08.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Горецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели рабочего местного СПМК, сообщил представитель СК.
"Предварительно установлено, что бригадой горецкого предприятия проводились работы по укладке канализационных труб, где в результате обвала почвы в траншее погиб 60-летний мужчина", с- рассказал Кабакович.
Раскапывание производилось с использование экскаватора. После завершения земляных работ сотрудник СПМК спустился в траншею на глубину около 4-х метров с целью производства замеров вырытой полосы.
"В тот момент, когда 60-летний мужчина уже выбирался из канавы, произошел сдвиг грунта, которым его и засыпало. Коллеги попытались вытащить рабочего из-под завала, однако оказался засыпанным и второй человек", — сообщил собеседник.
Извлечь из-под завала двух мужчин удалось только сотрудникам МЧС по прибытии на место происшествия.
"Далее к реанимационным мероприятиям незамедлительно приступили медики, как только 60-летнего мужчину передали в их руки. Однако спасть его не удалось, медики констатировали смерть 60-летнего рабочего на месте происшествия", — сообщил Кабакович.
Следователями совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, в том числе, судебно-медицинская экспертиза.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник Sputnik.
Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь...
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