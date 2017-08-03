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Польша продолжает вырубку Беловежской пущи, экологи бьют тревогу

04.08.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О том, что Польша продолжает вырубку Беловежской пущи несмотря на запрет Суда ЕС, заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко. Польские власти начали вырубку деревьев еще весной 2016 года, мотивируя свои действия масштабным нашествием жука-короеда.

"Нападение жука на Беловежскую пущу не является уникальным для этой территории, для Польши. Еще в 2009 году 800 тысяч гектаров леса было повреждено в штате Колорадо, в этом же году Британская Колумбия 13 миллионов гектаров леса потеряла. В 1945-55 годах в Германии 20 миллионов гектаров еловых культур было съедено. Не остались без внимания этого жука и Московская область, Кировская область, Беловежская пуща и Ленинградская область", — рассказал эксперт на радио Sputnik Южная Осетия.

Польша продолжает вырубку Беловежской пущи, экологи бьют тревогу
© Sputnik / Виктор Толочко
Охранной зоны вокруг Полесского заповедника больше нет

По информации ученого, ареал распространения жука-короеда весьма широк, это вся Европа, Сибирь,  Дальний Восток, Сахалин, Канада и США.

На сегодняшний день существует противостояние между органами государственной власти, которые управляют лесами в Польше, и различными неправительственными природоохранными организациями по поводу вырубки лесного массива.

"Санитарная вырубка производится, скорее всего, по природоохранным соображениям, а не по экономическим причинам. Учитывая, что вырубка леса ведется в таком месте, тем более что в Польше это единственный объект всемирного природного наследия, я вряд ли принял бы точку зрения природоохранных организаций", — говорит Петров.

Комментарий заведующего кафедрой лесной политики Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимира Петрова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров прокомментировал Sputnik действия польских...

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