Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство ликвидирует Департамент фармацевтической промышленности Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.

Как сообщается на сайте Совета Министров, во исполнение указа президента правительство своимпоручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения с участием представителей Министерства финансов, а также Государственного комитета по имуществу.Также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения утвердить ликвидационный баланс Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения и обеспечить передачу-приемку на баланс Министерства здравоохранения имущества Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.