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Правительство ликвидирует Департамент фармацевтической промышленности

04.08.2017 18:40 — Разное | Ежедневник  
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Правительство ликвидирует Департамент фармацевтической промышленности

Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.

Как сообщается на сайте Совета Министров, во исполнение указа президента  правительство своим постановлением от 04.08.2017 №583 поручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения с участием представителей Министерства финансов, а также Государственного комитета по имуществу. 

Также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения утвердить ликвидационный баланс Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения и обеспечить передачу-приемку на баланс Министерства здравоохранения имущества Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов. 
 
 
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Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.

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