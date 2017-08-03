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Правительство ликвидирует Департамент фармацевтической промышленности
04.08.2017 18:40 — Разное | Ежедневник
Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.Как сообщается на сайте Совета Министров, во исполнение указа президента правительство своим
Также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения утвердить ликвидационный баланс Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения и обеспечить передачу-приемку на баланс Министерства здравоохранения имущества Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.
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Департамент ликвидируется в соответствии с пунктом 2 Указа от 25.07.2017 года № 258 ”О холдинге по производству фармацевтической продукции“.
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