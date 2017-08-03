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Итоги недели: Рогозин, китайский ВПК и новые антироссийские санкции

04.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Политический эксперт Алексей Дзермант вместе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым подводят итоги уходящей недели.

Актуальной темой недели стал новый импульс для белорусско-китайского военного сотрудничества и приглашение китайских военно-промышленных предприятий в индустриальный парк "Великий камень", озвученное президентом Беларуси Александром Лукашенко 1 августа на встрече с главой Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР Сяо Яцином.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях в отношении Ирана, Северной Кореи и Российской Федерации. Документом внесены изменения в круг арктических шельфовых и глубоководных проектов, нефтегазовых проектов, которым запрещается поставлять технологии и оборудование. Ответной мерой со стороны России стало сокращение американской дипмиссии на 755 человек.

В среду 2 августа правительство Молдовы решило объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Ранее большой резонанс в СМИ вызвал "разворот" Рогозина в небе над Румынией, когда российский вице-премьер летел в Кишинев по приглашению президента Молдовы Игоря Додона. 

Кроме того, в сфере внимания собеседников в студии ― мнение, высказанное председателем Еврокомиссии Дональдом Туском о смутном будущем Польши в составе Европейского союза.

Дискуссию с политическим экспертом Алексеем Дзермантом в студии радио Sputnik Беларусь об основных событиях уходящей недели смотрите на видео.

 
 
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Приглашение китайских военно-промышленных предприятий в индустриальный парк "Великий камень", новые санкции США и признание российского вице-премьера Дмитрия...

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