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Итоги недели: Рогозин, китайский ВПК и новые антироссийские санкции
04.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Политический эксперт Алексей Дзермант вместе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым подводят итоги уходящей недели.
Актуальной темой недели стал новый импульс для белорусско-китайского военного сотрудничества и
В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп
В среду 2 августа правительство Молдовы решило
Кроме того, в сфере внимания собеседников в студии ― мнение, высказанное председателем Еврокомиссии Дональдом Туском
Дискуссию с политическим экспертом Алексеем Дзермантом в студии радио Sputnik Беларусь об основных событиях уходящей недели смотрите на видео.
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