ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спермик на Зыбицкой: "Я стремлюсь быть первым"

04.08.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на улице Зыбицкая промоутер в костюме сперматозоида пропагандировала безопасный секс. И всем, кто фотографировался со Спермиком, она раздавала подарочные сертификаты на услуги клиники "Ева".

Акция будет продолжаться весь август. Промоутер утверждает, что в костюме ей комфортно и что ее главная миссия — пропаганда безопасного секса.

Такой акцией столичная клиника репродукции и генетики "Ева" совместно с белорусским производителем презервативов "Индиго" решила напомнить людям о важности здорового секса. Необычный костюм Спермика сшили специально к акции, и надела его девушка-промоутер Виктория.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка в костюме сперматозоида пропагандировала безопасную половую жизнь на Зыбицкой. Смотрите на видео, как проходит необычная акция на популярной столичной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пункт пропуска "Комарин" открыли для движения в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика