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Спермик на Зыбицкой: "Я стремлюсь быть первым"
04.08.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня на улице Зыбицкая промоутер в костюме сперматозоида пропагандировала безопасный секс. И всем, кто фотографировался со Спермиком, она раздавала подарочные сертификаты на услуги клиники "Ева".
Акция будет продолжаться весь август. Промоутер утверждает, что в костюме ей комфортно и что ее главная миссия — пропаганда безопасного секса.
Такой акцией столичная клиника репродукции и генетики "Ева" совместно с белорусским производителем презервативов "Индиго" решила напомнить людям о важности здорового секса. Необычный костюм Спермика сшили специально к акции, и надела его девушка-промоутер Виктория.
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Девушка в костюме сперматозоида пропагандировала безопасную половую жизнь на Зыбицкой. Смотрите на видео, как проходит необычная акция на популярной столичной...
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