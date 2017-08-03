Сегодня на улице Зыбицкая промоутер в костюме сперматозоида пропагандировала безопасный секс. И всем, кто фотографировался со Спермиком, она раздавала подарочные сертификаты на услуги клиники "Ева".

Акция будет продолжаться весь август. Промоутер утверждает, что в костюме ей комфортно и что ее главная миссия — пропаганда безопасного секса.

Такой акцией столичная клиника репродукции и генетики "Ева" совместно с белорусским производителем презервативов "Индиго" решила напомнить людям о важности здорового секса. Необычный костюм Спермика сшили специально к акции, и надела его девушка-промоутер Виктория.