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Пункт пропуска "Комарин" открыли для движения в Украину
04.08.2017 19:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пункт пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе открыт для движения автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: ГПК Беларуси
Проблемы с пересечением границы в данном ПП возникли утром в пятницу по вине украинской стороны.
"Пункт пропуска "Комарин" работает в полном объеме", – сказали в ГПК.
Там также проинформировали, что у автомобилистов, направляющихся в Украину, в настоящее время не имеется проблем с пересечением государственной границы.
Как ранее сообщал Sputnik, пункт пропуска закрыли из-за проведения на сопредельной стороне – ПП "Славутич" – технических работ.
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Пункт пропуска временно закрывали из-за проведения на сопредельной стороне – ПП "Славутич" – технических работ.
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