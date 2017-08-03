ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пункт пропуска "Комарин" открыли для движения в Украину

04.08.2017 19:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пункт пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе открыт для движения автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пункт пропуска "Комарин" открыли для движения в Украину
© Фото: ГПК Беларуси
Пункт пропуска "Комарин" на границе с Украиной временно закрыт

Проблемы с пересечением границы в данном ПП возникли утром в пятницу по вине украинской стороны.

"Пункт пропуска "Комарин" работает в полном объеме", – сказали в ГПК.

Там также проинформировали, что у автомобилистов, направляющихся в Украину, в настоящее время не имеется проблем с пересечением государственной границы.

Как ранее сообщал Sputnik, пункт пропуска закрыли из-за проведения на сопредельной стороне – ПП "Славутич" – технических работ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пункт пропуска временно закрывали из-за проведения на сопредельной стороне – ПП "Славутич" – технических работ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жаркие выходные: на белорусско-литовской границе "застряли" 684 фуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика