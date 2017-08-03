МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пункт пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе открыт для движения автомобилей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: ГПК Беларуси Пункт пропуска "Комарин" на границе с Украиной временно закрыт

Проблемы с пересечением границы в данном ПП возникли утром в пятницу по вине украинской стороны.

"Пункт пропуска "Комарин" работает в полном объеме", – сказали в ГПК.

Там также проинформировали, что у автомобилистов, направляющихся в Украину, в настоящее время не имеется проблем с пересечением государственной границы.

Как ранее сообщал Sputnik, пункт пропуска закрыли из-за проведения на сопредельной стороне – ПП "Славутич" – технических работ.