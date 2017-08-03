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Жаркие выходные: на белорусско-литовской границе "застряли" 684 фуры
04.08.2017 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Традиционные очереди образовались на белорусской-литовской границе в преддверии выходных, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
Всего на выезде из Беларуси в Литву, по информации ГПК, "застряли" более 680 фур.
По данным ведомства на 18:00, в пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают своей очереди 280 машин, в "Бенякони" – 141, а в "Привалке" – 127. Меньше большегрузов "Котловка" – там ждут выезда из республики в ЕС 100 фур.
Очереди образовались и на белорусско-латвийской границе: выезда из республики ожидают 175 большегрузов.
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Выезда в Латвию в пунктах пропуска на границе с этой страной стоят почти 200 большегрузов.
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