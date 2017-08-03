МИНСК, 7 авг — Sputnik. Традиционные очереди образовались на белорусской-литовской границе в преддверии выходных, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Всего на выезде из Беларуси в Литву, по информации ГПК, "застряли" более 680 фур.

По данным ведомства на 18:00, в пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают своей очереди 280 машин, в "Бенякони" – 141, а в "Привалке" – 127. Меньше большегрузов "Котловка" – там ждут выезда из республики в ЕС 100 фур.

Очереди образовались и на белорусско-латвийской границе: выезда из республики ожидают 175 большегрузов.