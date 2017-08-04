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Гонки резиновых уточек: 60 тысяч игрушек спустили в реку Чикаго

04.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В поддержку международных спортивных соревнований для инвалидов организация Special Olympics спустила 60 тысяч желтых резиновых утят в реку Чикаго. Суть "утиного дерби" заключается в том, что каждый желающий должен купить себе уточку за пять долларов и посоревноваться с другими участниками.

Гонки резиновых уточек: 60 тысяч игрушек спустили в реку Чикаго
© Breakfast Television Vancouver
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Во время заплыва уточек река Чикаго превращается в настоящую детскую ванну, а толпы зрителей подбадривают резиновых конкурсантов плыть по течению еще быстрее.

Победитель заплыва получает приз — автомобиль, а вырученные от продажи уток средства пойдут нуждающимся спортсменам. Windy City Rubber Ducky Derby проходит уже в 12-й раз. В прошлом году горожане купили 57 тысяч желтых уточек, а благотворительная акция собрала 400 тысяч долларов.

Проект Special Olympics был основан в штате Иллинойс в 1968 году. Организация помогает десяткам тысячам спортсменов с ограниченными возможностями по всей стране.

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В Чикаго прошла благотворительная акция: в городскую реку спустили 60 тысяч желтых резиновых уточек. Смотрите на видео, как прошло необычное мероприятие.

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