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До смешного похожи: как выглядят липовые страницы артистов в соцсетях
05.08.2017 08:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Интернет настолько забит "липовыми" профилями политиков и артистов, что иногда бывает сложно отыскать официальные страницы этих людей.
Причины создания фейковых аккаунтов самые разные. Для кого-то это что-то вроде прикола, другие таким образом хотят быть ближе к кумиру.
Больше всего фейковых профилей в социальной сети "ВКонтакте". Среди белорусских звезд наибольшим количеством лже-аккаунтов могут похвалится артисты, ставшие знаменитыми за пределами родины. Например, профили Макса Коржа настолько многочисленны, что их и сосчитать сложно. Sputnik выяснил, насколько востребованы в этом плане другие белорусские артисты.
Всенародный любимец Александр Солодуха — лидер по числу "липовых" страниц. В соцсети "ВКонтакте" Sputnik насчитал их 8 штук. Правда, некоторые из них совершенно "мертвые" — пользователи давно туда не заходили.
Среди профилей есть весьма примечательные. В одном из них опубликованы фото артиста, на которых с помощью фотошопа ему подрисовали пышную шевелюру. На другом снимке Солодуху облачили в костюм Супермена.
© Sputnik/
На фейковых аккаунтах Солодуха представлен с роскошной шевелюрой
Второй пользователь сообщает, что является участником сообщества "Секта фанатов Александра Солодухи". Вряд ли артист знает о ее существовании. У него, к слову, в "ВКонтакте" есть настоящая страничка, которая ему нужна в основном для обращений по вопросам выступлений.
© Sputnik/
Настоящий аккаунт "ВКонтакте" нужен Солодухе для обращений по вопросам выступлений
У Германа Титова в соцсетях фейковых страничек гораздо меньше, зато все как на подбор. Так, один из профилей ведет юный поклонник певца, который, видимо, очень хочет быть на него похожим.
Поклонник Германа, создавший его лже-страницу, явно пытается подражать кумиру
Этот же Герман Титов признается, что работает на Шансон ТВ.
У Алексея Хлестова пять поддельных профилей. Хотя некоторые, возможно, заводил он сам, а потом забросил их. Случилось это, по всей видимости очень давно, так как на снимках певец, помешанный на спорте, находится в старой физической форме.
© Sputnik/
В одном из фейковых аккаунтов лже-Хлестов восторгается женской красотой
В другом профиле лже-Хлестов восторгается женской красотой, а также, судя по его видеозаписям, интересуется спортом.
"Липовая" Анна Шаркунова в достаточно соблазнительном наряде в соцсетях предлагает всем добавляться в друзья.
© Sputnik/
Лже-Аня Шаркунова приглашает всех к себе в друзья
А фейковый Саша Немо признается у себя на страничке, что очень любит некую Олесю Матюшкену и хочет от нее детей.
Тео, кроме личной странички, обзавелся еще пятью "липовыми". Хотя пользователи последних стараются убедить поклонников в обратном.
© Sputnik/
Кроме официальной странички у Тео "ВКонтакте" еще пять "липовых"
"Официальная Страница. Звезда 100%", — написано в статусе.
У Инны Афанасьевой две "липовые" странички в "ВКонтакте", и обе "мертвые". По всей видимости, жили они недолго, так как в одном профиле у нее только одна фотография, а во втором — числится два друга, зато подписчиков аж 118.
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Фейковый Саша Немо признается, что очень любит некую Олесю, а лже-Шаркунова в соблазнительном наряде предлагает всем добавляться в друзья.
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