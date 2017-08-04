До смешного похожи: как выглядят липовые страницы артистов в соцсетях

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Интернет настолько забит "липовыми" профилями политиков и артистов, что иногда бывает сложно отыскать официальные страницы этих людей.

Причины создания фейковых аккаунтов самые разные. Для кого-то это что-то вроде прикола, другие таким образом хотят быть ближе к кумиру.

Больше всего фейковых профилей в социальной сети "ВКонтакте". Среди белорусских звезд наибольшим количеством лже-аккаунтов могут похвалится артисты, ставшие знаменитыми за пределами родины. Например, профили Макса Коржа настолько многочисленны, что их и сосчитать сложно. Sputnik выяснил, насколько востребованы в этом плане другие белорусские артисты.

Всенародный любимец Александр Солодуха — лидер по числу "липовых" страниц. В соцсети "ВКонтакте" Sputnik насчитал их 8 штук. Правда, некоторые из них совершенно "мертвые" — пользователи давно туда не заходили.

Среди профилей есть весьма примечательные. В одном из них опубликованы фото артиста, на которых с помощью фотошопа ему подрисовали пышную шевелюру. На другом снимке Солодуху облачили в костюм Супермена.



© Sputnik/ На фейковых аккаунтах Солодуха представлен с роскошной шевелюрой

Второй пользователь сообщает, что является участником сообщества "Секта фанатов Александра Солодухи". Вряд ли артист знает о ее существовании. У него, к слову, в "ВКонтакте" есть настоящая страничка, которая ему нужна в основном для обращений по вопросам выступлений.



© Sputnik/ Настоящий аккаунт "ВКонтакте" нужен Солодухе для обращений по вопросам выступлений

У Германа Титова в соцсетях фейковых страничек гораздо меньше, зато все как на подбор. Так, один из профилей ведет юный поклонник певца, который, видимо, очень хочет быть на него похожим.



© Sputnik/ ВКонтакте / Герман Титов Поклонник Германа, создавший его лже-страницу, явно пытается подражать кумиру

Этот же Герман Титов признается, что работает на Шансон ТВ.

У Алексея Хлестова пять поддельных профилей. Хотя некоторые, возможно, заводил он сам, а потом забросил их. Случилось это, по всей видимости очень давно, так как на снимках певец, помешанный на спорте, находится в старой физической форме.



© Sputnik/ В одном из фейковых аккаунтов лже-Хлестов восторгается женской красотой

В другом профиле лже-Хлестов восторгается женской красотой, а также, судя по его видеозаписям, интересуется спортом.

"Липовая" Анна Шаркунова в достаточно соблазнительном наряде в соцсетях предлагает всем добавляться в друзья.



© Sputnik/ Лже-Аня Шаркунова приглашает всех к себе в друзья

А фейковый Саша Немо признается у себя на страничке, что очень любит некую Олесю Матюшкену и хочет от нее детей.

Тео, кроме личной странички, обзавелся еще пятью "липовыми". Хотя пользователи последних стараются убедить поклонников в обратном.



© Sputnik/ Кроме официальной странички у Тео "ВКонтакте" еще пять "липовых"

"Официальная Страница. Звезда 100%", — написано в статусе.

У Инны Афанасьевой две "липовые" странички в "ВКонтакте", и обе "мертвые". По всей видимости, жили они недолго, так как в одном профиле у нее только одна фотография, а во втором — числится два друга, зато подписчиков аж 118.