|
Два необычных соуса к мясу
05.08.2017 07:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Соус "Темная ночь" — из фиолетового базилика и черной смородины
Главное условие в концепции соуса — продукты должны быть с фиолетовым оттенком.
Фиолетовый базилик — специфическая трава с сильным ароматом и насыщенным вкусом, его часто используют в консервировании, особенно хороши консервированные помидоры с листьями базилика и кусочками чеснока. Но, мы попробуем сделать из базилика соус к мясу.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
Смородину перебираем, удаляем хвостики и тщательно моем. Лук чеснок чистим, моем и измельчаем, также поступаем с помидорами. Базилик тщательно моем, эта трава почему-то всегда в грунте испачкана, а мы же не хотим, чтобы песок потом скрипел на зубах. Обрываем листья базилика и тоже измельчаем с помощью ножа или блендера.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
В глубокую кастрюлю с толстым дном складываем измельченные помидоры, базилик, лук, чеснок, добавляем стакан воды и ставим тушиться на среднем огне. Наша задача — продукты должны размягчиться, стать мягкими. Через минут 15 добавим в массу сахар, соль, мед и винный уксус.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
Тем временем измельчим перец чили, отмеряем необходимое количество красного вина, подберем и измельчим специи. При выборе специй и сахара необходимо иметь в виду, что смородина ягода очень кислая, и будет перебивать остальные вкусы, поэтому подбирайте специи наиболее ароматные.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
В горячую массу отправляем подготовленные ингредиенты и красное вино, снова ставим на средний огонь и помешиваем периодически, чтобы масса при выпаривании жидкости не пригорала. Пробуем, регулируем вкус на свое усмотрение, возможно, добавить сахар, соль и добавить специй.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
Густоту соуса определяем по своему вкусу. Для любителей густого соуса массу выпариваем дольше и раскладываем в подготовленную стерилизованную тару.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
Для получения более жидкого соуса массу измельчаем блендером, если вышло густо — добавим немного воды и доведем до кипения, после разливаем в подготовленные бутылочки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины
Даем остыть, укупориваем и отправляем на хранение в холодильник. Соус будет храниться долго, в нем много консервирующих ингредиентов — винный уксус, мед, красное вино и плюс термообработка длительная, и все же, лучше в холодильник.
Кетчуп из абрикосов
Кетчуп — вещь универсальная, его можно приготовить не только из помидоров. Ранее мы рассказывали
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Сначала подготовим основу для соуса. Для этого лук, чеснок, имбирь, чили чистим и измельчаем с помощью блендера. Чем меньше кусочки, тем быстрее приготовится соус. Складываем измельченные лук, чеснок, имбирь и чили в глубокую кастрюлю с толстым дном, добавляем зерненную горчицу, стакан воды и отправляем на огонь, немного потушим.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Пока масса тушится, подготовим второй этап. Собираем специи по списку, при необходимости измельчаем. Собираем соус в миску, перемешиваем и добавляем к массе и продолжаем тушить.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Теперь займемся абрикосами. Моем их, удаляем косточки и разрезаем на четвертинки. Для кетчупа лучше всего брать мягкие перезрелые абрикосы. Затем отмерим необходимое количество соли сахара, соуса, томатной пасты, подсолнечного масла, меда и уксуса. Добавляем эти ингредиенты в соус, тщательно перемешиваем, даем покипеть минут 5 и добавляем абрикосы, тушим минут 25-30.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Пробуем соус на вкус. Если соус сильно загустел, можно добавить немного кипяченой воды и довести массу до кипения. Также поступаем со специями, подбирайте на свой вкус остроту и сладость соуса. Позже изменить вкус кетчупа будет сложно. В итоге у нас получается густая масса оранжево-красного цвета с кусочками овощей и абрикосов.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Если вы любите соусы однородной консистенции, то слегка остывшую массу можно измельчить с помощью блендера, густоту регулируем с помощью кипяченой воды, обязательно доводим массу до кипячения.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Готовую, еще горячую массу, разливаем в подготовленную стерилизованную тару. Выбор тары зависит от того, какой вид соуса вы выбрали — если вам нравится соус с кусочками овощей, то выбирайте тару с широким горлышком, чтобы туда вполне вошла ложка или вилка. Для жидкого соуса отлично подходят бутылки с узким горлышком, масса жидкая и легко будет вытекать при использовании.
© Sputnik / Людмила Янковская
Кетчуп из абрикосов
Хоть в соусе есть достаточно ингредиентов, являющихся консервантами, соус все же лучше хранить в холодильнике. А храниться он будет полгода, если вы раньше не съедите. Приятного аппетита!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовим соус из фиолетового базилика и черной смородины и абрикосовый кетчуп.
|
Архив (Разное)
Комментарии