Два необычных соуса к мясу

Соус "Темная ночь" — из фиолетового базилика и черной смородины

Главное условие в концепции соуса — продукты должны быть с фиолетовым оттенком.

Фиолетовый базилик — специфическая трава с сильным ароматом и насыщенным вкусом, его часто используют в консервировании, особенно хороши консервированные помидоры с листьями базилика и кусочками чеснока. Но, мы попробуем сделать из базилика соус к мясу.

Нам понадобится:

Черная смородина свежая или замороженная — 1 кг

Фиолетовый базилик — 1 большой пучок

Красный лук — 2 шт.

Красное сухое вино — 200 мл

Винный уксус красный — 100 мл

Мед — 3 ст.л.

Сахар — 150 г

Перец чили — 2 шт.

Помидоры средних размеров — 2 шт.

Перец черный молотый, паприка, корица, гвоздика — по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

Смородину перебираем, удаляем хвостики и тщательно моем. Лук чеснок чистим, моем и измельчаем, также поступаем с помидорами. Базилик тщательно моем, эта трава почему-то всегда в грунте испачкана, а мы же не хотим, чтобы песок потом скрипел на зубах. Обрываем листья базилика и тоже измельчаем с помощью ножа или блендера.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

В глубокую кастрюлю с толстым дном складываем измельченные помидоры, базилик, лук, чеснок, добавляем стакан воды и ставим тушиться на среднем огне. Наша задача — продукты должны размягчиться, стать мягкими. Через минут 15 добавим в массу сахар, соль, мед и винный уксус.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

Тем временем измельчим перец чили, отмеряем необходимое количество красного вина, подберем и измельчим специи. При выборе специй и сахара необходимо иметь в виду, что смородина ягода очень кислая, и будет перебивать остальные вкусы, поэтому подбирайте специи наиболее ароматные.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

В горячую массу отправляем подготовленные ингредиенты и красное вино, снова ставим на средний огонь и помешиваем периодически, чтобы масса при выпаривании жидкости не пригорала. Пробуем, регулируем вкус на свое усмотрение, возможно, добавить сахар, соль и добавить специй.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

Густоту соуса определяем по своему вкусу. Для любителей густого соуса массу выпариваем дольше и раскладываем в подготовленную стерилизованную тару.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

Для получения более жидкого соуса массу измельчаем блендером, если вышло густо — добавим немного воды и доведем до кипения, после разливаем в подготовленные бутылочки.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус "Темная ночь" – из фиолетового базилика и черной смородины

Даем остыть, укупориваем и отправляем на хранение в холодильник. Соус будет храниться долго, в нем много консервирующих ингредиентов — винный уксус, мед, красное вино и плюс термообработка длительная, и все же, лучше в холодильник.

Кетчуп из абрикосов

Кетчуп — вещь универсальная, его можно приготовить не только из помидоров. Ранее мы рассказывали о приготовлении вишневого кетчупа . А сегодня мы попробуем приготовить кетчуп из абрикосов.

Нам понадобится:

Лук синий — 4 шт.

Чеснок — 1 шт.

Имбирь — 50 г

Чили красный — 2 шт.

Горчица горошком — 2 ст.л.

Оливковое масло — 6 ст.л.

Перец, корица, карри — по 1 ст.л.

Мускатный орех, гвоздика молотая — по ½ ч.л.

Яблочный уксус — 300 мл

Сахар — 350 г

Абрикосы — 1 кг

Томатная паста — 100 мл

Вустерский соус — 1 ст.л.

Мед — 2 ст.л.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Сначала подготовим основу для соуса. Для этого лук, чеснок, имбирь, чили чистим и измельчаем с помощью блендера. Чем меньше кусочки, тем быстрее приготовится соус. Складываем измельченные лук, чеснок, имбирь и чили в глубокую кастрюлю с толстым дном, добавляем зерненную горчицу, стакан воды и отправляем на огонь, немного потушим.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Пока масса тушится, подготовим второй этап. Собираем специи по списку, при необходимости измельчаем. Собираем соус в миску, перемешиваем и добавляем к массе и продолжаем тушить.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Теперь займемся абрикосами. Моем их, удаляем косточки и разрезаем на четвертинки. Для кетчупа лучше всего брать мягкие перезрелые абрикосы. Затем отмерим необходимое количество соли сахара, соуса, томатной пасты, подсолнечного масла, меда и уксуса. Добавляем эти ингредиенты в соус, тщательно перемешиваем, даем покипеть минут 5 и добавляем абрикосы, тушим минут 25-30.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Пробуем соус на вкус. Если соус сильно загустел, можно добавить немного кипяченой воды и довести массу до кипения. Также поступаем со специями, подбирайте на свой вкус остроту и сладость соуса. Позже изменить вкус кетчупа будет сложно. В итоге у нас получается густая масса оранжево-красного цвета с кусочками овощей и абрикосов.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Если вы любите соусы однородной консистенции, то слегка остывшую массу можно измельчить с помощью блендера, густоту регулируем с помощью кипяченой воды, обязательно доводим массу до кипячения.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Готовую, еще горячую массу, разливаем в подготовленную стерилизованную тару. Выбор тары зависит от того, какой вид соуса вы выбрали — если вам нравится соус с кусочками овощей, то выбирайте тару с широким горлышком, чтобы туда вполне вошла ложка или вилка. Для жидкого соуса отлично подходят бутылки с узким горлышком, масса жидкая и легко будет вытекать при использовании.



© Sputnik / Людмила Янковская Кетчуп из абрикосов

Хоть в соусе есть достаточно ингредиентов, являющихся консервантами, соус все же лучше хранить в холодильнике. А храниться он будет полгода, если вы раньше не съедите. Приятного аппетита!