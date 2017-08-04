Спокойствие, только спокойствие: 10 котиков, которые познали дзен

МИНСК, 5 авг - Sputnik. В интернете набирают популярность видео, в которых питомцы, несмотря на пугающую их опасность, сохраняют спокойствие. Эти котики держат себя в лапах, вне зависимости нападает ли на них пес или пристает ли с объятиями ребенок.

Sputnik собрал самые забавные фото и видео о пушистиках, которые познают смысл бытия.

"Пришел домой, ложись на кота!", - пишет пользователь Instagram.