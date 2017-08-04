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Спортивный обзор: футбольные печали БАТЭ и минского "Динамо"

05.08.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В среду, 2 августа, футбольный клуб БАТЭ одержал победу над чешской "Славией" в домашнем матче на "Борисов-Арене" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча борисовского и пражского клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ.

"Игра завершилась победой наших футболистов 2:1, но эта победа была омрачена тем, что дальше они все-таки не прошли, потому что, на мой взгляд, нужно было немного лучше играть на выезде в гостях", — отметил обозреватель.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов борисовчанам был необходим еще один забитый гол. Теперь БАТЭ предстоят матчи за выход в плей-офф Лиги Европы.

Спортивный обзор: футбольные печали БАТЭ и минского "Динамо"
© Sputnik
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В пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка заключительного раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой борисовский БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией". Украинцы приедут в Борисов 17 августа, ответный матч пройдет спустя неделю, 24 августа в Александрии, рассказал обозреватель.

Тем временем, второй громкий матч уходящей недели оказался не менее печальным, чем первый, и минские болельщики огорчены ничуть не меньше борисовчан, отметил обозреватель. Футбольный клуб "Динамо-Минск" вылетел из Лиги Европы, сыграв вничью с кипрским АЕКом. Игра состоялась в четверг, 3 августа, на столичном стадионе "Трактор".

"Первый матч завершился победой кипрской команды 2:0 и тоже по сумме двух встреч минское Динамо покидает розыгрыш Лиги Европы", — отметил Костьян.

Следующей спортивной темой недели стал старт мирового чемпионата по легкой атлетике в столице Великобритании.

"В Лондоне более 2 тысяч атлетов почти со всего мира, из 205-ти стран будут выявлять  сильнейших почти в 50-ти дисциплинах. Медальные перспективы у белорусов есть. Сейчас говорят, что белорусы могут завоевать 3-4 медали, команда для нас внушительная — 16 человек, среди них и Алина Талай, и Марина Арзамасова, и Татьяна Холодович", — рассказал Костьян.

Также на уходящей неделе стало известно о подписании хоккейным клубом "Динамо-Минск" двух канадцев. "Бело-синие" заключили контракт с форвардом Джастином Фонтейном, ранее игравшим в НХЛ и АХЛ, а также продлили соглашение с защитником Маркой-Андре Граньяни, в прошлом сезоне ставшим лучшим в своем амплуа в составе команды. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер уже заявил, что доволен подписанием канадских игроков.

Обзор спортивных событий недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Уходящая неделя запомнилась белорусским болельщикам двумя громкими футбольными матчами, один из них состоялся в Борисове, второй в Минске, рассказал спортивный...

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