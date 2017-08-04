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Минэкономики не ожидает роста цен

05.08.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики не ожидает роста цен

Министр экономики Владимир Зиновский, в интервью телеканалу "Беларусь 1", заявил, что не видит предпосылок для роста цен в Беларуси.

Перед правительством стоит задача - сдерживать необоснованный рост цен. Недавно в этом ключе рассматривалась ситуация по лекарствам, напомнил Владимир Зиновский.

"Мы пристально за этим наблюдаем. МАРТ хорошо работает в плане ценообразования, - сказал министр. - Дается жесткая оценка, если вдруг кто-то нарушает антимонопольное законодательство. Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился".

Как отмечалось в эфире телеканала, в планах у правительства довести долю малого бизнеса в валовом внутреннем продукте до 40%. На это направлен и пакет документов по либерализации деловой инициативы, согласно которому количество проверок и норм сократится в ряде случаев в десять раз, пишет БЕЛТА.

 
 
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Министр экономики Владимир Зиновский, в интервью телеканалу "Беларусь 1", заявил, что не видит предпосылок для роста цен в Беларуси.

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