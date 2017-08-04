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На Youtube новый лидер – песня Despacito стала самой популярной в мире

05.08.2017 10:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самым просматриваемым роликом на YouTube стал клип пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню под названием Despacito.

Видео собрало почти три миллиарда просмотров, что стало новым рекордом YouTube.

Благодаря популярности клипа Despacito интерес туристов к острову Пуэрто-Рико вырос на 45%. Туристические фирмы даже организовывают экскурсии по местам съемки клипа.

Тройку лидеров по просмотрам на сегодня составляют See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута и кореец Psy с клипом Gangnam Style, который был лидером предыдущие пять лет.

 
 
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Клип на песню пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки с января 2017-го набрал 3 миллиарда просмотров.

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