На Youtube новый лидер – песня Despacito стала самой популярной в мире

Самым просматриваемым роликом на YouTube стал клип пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню под названием Despacito.

Видео собрало почти три миллиарда просмотров, что стало новым рекордом YouTube.

Благодаря популярности клипа Despacito интерес туристов к острову Пуэрто-Рико вырос на 45%. Туристические фирмы даже организовывают экскурсии по местам съемки клипа.

Тройку лидеров по просмотрам на сегодня составляют See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута и кореец Psy с клипом Gangnam Style, который был лидером предыдущие пять лет.