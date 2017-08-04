Режиссер Александра Бутор начинает съемки нового романтического фильма

В творческой коллекции режиссера Александры Бутор такие громкие для Беларуси фильмы, как "Белые росы. Возвращение" и "Сладкое прощание Веры", а также приз "Золотой Реми" международного кинофестиваля WorldFest в Хьюстоне.

Уже с 8 августа Александра Бутор готовится приступить к съемкам нового фильма, сценарий которого написан в творческом дуэте с постоянным соавтором — Юлией Гирель.

"Это мой первый продюсерский проект, первая самостоятельная работа. Дело в том, что творческую мастерскую "Территория кино" я задумывала как раз для того, чтобы снимать кино самой — без государственной поддержки, без зависимостей от продюсеров и так далее. И вот, наконец, этот момент настал", — говорит Бутор.

Новый фильм Александры Бутор будет называться "В личное пространство вход воспрещен", участие в съемках примут известные белорусским зрителям актеры — Сергей Жбанков и Анна Полупанова.

"У меня в съемочной группе только люди, которые очень хотят это делать, там нет случайных людей. А что касается актерского состава, то главные роли играют новые ребята, с которыми я никогда не работала. А Сережа Жбанков и Аня Полупанова играют второстепенные роли. Там тоже очень красивая линия, но это не главные герои", — отмечает режиссер.

Как говорит собеседница Sputnik, жанр нового фильма — "романтическая комедия" выбран сознательно с расчетом на массовую аудиторию.

"Мы с Юлей так решили, что пора уже начать зарабатывать на кино. Понятно, что мы уже реализовались в больших картинах. Я сняла "Веру" и все что хотела сказать фестивального, я сказала. А теперь мне хочется начать зарабатывать, это честно, и при этом делать то, что нравится. И это все совмещается в этом жанре", — рассказывает Бутор.

По словам режиссера, романтический фильм кажется легкий только на первый взгляд, в нем есть и глубокий психологический смысл.

"Это детская травма главного героя, с которой он живет и которую он преодолевает. Но все это подается в такой форме легкой, с улыбкой. Мы говорим: не бойся жить, рискуй, радуйся жизни, не бойся совершать ошибок", — рассказывает режиссер.

Съемки фильма начнутся 8 августа, Александра Бутор планирует закончить работу над новым проектом в октябре с тем, чтобы в ноябре фильм "В личное пространство вход воспрещен" появился в прокате, и не только в Беларуси. На данный момент уже есть предварительные договоренности с прокатчиками по СНГ и Прибалтике.

"Я не рассчитываю на то, что мы сейчас победим все блокбастеры. Дело в том, что когда за дело берется профессиональный кинопрокатчик, у него есть так называемый пакет фильмов, есть и Голливуд, и Россия, и в этот пакет может уложиться маленький белорусский фильм. Так почему бы не мой?" — отмечает режиссер.

Беседу с режиссером, продюсером, руководителем творческой мастерской "Территория кино" Александрой Бутор о съемках нового фильма слушайте на радио Sputnik Беларусь.