МИНСК, 5 авг — Sputnik. Участники международного проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии отдыхали в лагере "Солнечный" во Всероссийском Детском центре "Орленок". В пятницу они дали в "Орленке" концерт, впечатлениями о котором поделилась в интервью Sputnik и белорусская финалистка проекта Даша Чернова.

Даша вместе с победительницей проекта "Ты супер!" Лерой Адлейба (Абхазия), финалистками Кариной Исмаиловой (Дагестан), Егором Новожениным и Русланом Огурцовым из Краснодарского края приехали поддержать участников концерта.

После проекта жизнь продолжается

Приятно, что после проекта "Ты супер!" у участников есть возможность собираться на одной сцене и еще раз подарить зрителям приятные эмоции, сказала Чернова.

"Моя жизнь после проекта "Ты супер!" круто изменилась. Самое главное, что я вынесла из проекта — ни при каких обстоятельствах не сдаваться и не терять веру в себя, до последнего стремиться к желаемому результату", — рассказала она.

Сейчас Даша серьезно работает над собой и считает, что концерт, который состаялся сегодня "Орленке" — это хорошая возможность напомнить о себе.

На концерте было много интерактивных игр со зрителями. Большой привет "Орленку" передал певец Стас Пьеха, который был членом жюри на проекте "Ты супер!". Он пожелал ребятам "идти к своей мечте и свята верить в свою избранность".

Подарки и приветы

Руководитель спецпроектов международного информационного агентства и радио Sputnik и продюсер шоу "Ты супер!" Екатерина Бидва рассказала зрителям, что Спутник это не только беспилотный космический аппарат, но ещё и международное новостное агентство.

"Спутник это не только про новости. Мы поддерживаем такие добрые и креативные проекты как "Ты супер!". Ещё мы очень любим "Орленок", — сказала Екатерина Бидва.



© Sputnik Вокалисты проекта "Ты супер!" в центре "Орленок"

Екатерина подарила от Sputnik радиостудии "Орленку" золотой новейший микрофон компании "Soyuz", на котором записывали свои альбомы такие знаменитые группы как "Coldplay" и "Radiohead". Подарок приняла заместитель директора по образовательной части, связям с общественностью и персоналу Людмила Спирина.

"Орленок" с большим удовольствием включился в проект, потому что ребята, которые подарили нам сегодня свое творчество у них особые судьбы. Им приходится многое познавать самостоятельно, это не так просто. Хорошо, что есть такие проекты, которые помогают детям, которым эта помощь необходима", — сказала Спирина.

Зажигательную песню "Hora din Moldova" известной молдавской исполнительницы Нелли Чобану подарила "орлятам" Кристина Коваленко. Непростую историю судьбы Кристины, как и другие истории конкурсантов, помнят многие телезрители. Детство у Кристины было тяжелым, у нее нет родных, она живет в интернате и выступление в "Орленке", как признается сама юная певица, это шанс еще раз показать тем, кто не верит в нее, что она талантливая.

Немного побеседовать с ней удалось за кулисой. Делясь эмоциями о насыщенной трехнедельной жизни в "Орленке" Кристина поделилась своими планами на будущее.

"Я попала на проект "Ты супер!" благодаря директору гимназии, в которой я живу. Ей пришло сообщение о том, что ищут талантливых детей. Я не хотела, думала, что не пройду, но потом согласилась", — сказала юная певица.

— Ты считаешь себя талантливой?— решила проверить на скромность собеседницу.

— Да, но одного таланта недостаточно. Нужно не сидеть сложа руки, нужно работать над собой, добиваться своей цели, — уверенно отвечала Кристина.

— А какая у тебя цель?

— Стать певицей. Когда я вернусь домой, я буду записывать своё исполнение и выкладывать на свои страницы, чтобы меня заметили, — поделилась она.

Осетинский танец и поддержка русского балета

Арина Габараева из Южной Осетии уверена, выступила она красиво благодаря Дарье Устюжаниной — балерине Академии русского балета имени Вагановой, которая была на подтанцовке. Для "Орленка" Арина подготовила не только песню Лары Фабиан "Je taime" но еще и осетинский танец.

"Не ожидала, что так нас поддержат зрители. Благодаря проекту "Ты супер!" мы увидели "Орленок". Тут была сказка. Это были три недели великолепно проведенных каникул", — поделилась Габараева.

Незабываемый концерт

Владислав Лоскутов из Казахстана в лагере известный "орленок". Влад на концерте исполнил песню "I'm feeling good", которую отметили уже в лагере первым местом на международном фестивале "Песня года".

"Это был незабываемый концерт. Волновались и получали удовольствие как раньше, на проекте и на сцене в Кремле. Я вдоволь отдохнул, мне хватило. Теперь продолжу работать над собой, своим голосом ради своего будущего. Нужно продолжать писать песни. У меня уже достаточно своих песен. Я сочинил тексты на родном языке и на русском, а легендарная советская певица Роза Рымбаева нашла мне музыканта, который сочинит к ним музыку. Надеюсь, все получится", — поделился Владислав.

Встреча с друзьями была волнительной, призналась победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба.

"Я так давно их не видела. Мы много обнимались, до сих пор не наговорились. Ребята меняются, растут, но мы не должны теряться. Выступать с друзьями еще раз после проекта было очень волнительно. Вспомнила наши эмоции на концертах. Мы получили огромное удовольствие", — сказала певица.

Сабина Манвелян и Ангелина Папикян из Армении переживали не меньше остальных участников. Ангелина специально ради своего номера облачилась в бордовый, вельветовый национальный костюм. Ее исполнение песни на армянском языке "Dle Yaman", как и на проекте "Ты супер!", не оставило никого равнодушным.

"Я боялась, что мое исполнение песни "Бумдигибай" не понравится залу, призналась Сабина Манвелян. Но после концерта я получила столько положительных отзывов, что стала увереннее в себе. "Орленок" будет у меня в копилке лучших воспоминаний", — сказала Манвелян.

Для зрителей "Орленка" вокалисты подготовили много интересных и эффектных номеров. Вместе с Кариной Исмаиловой выступил "Тодес".

"Это праздник. Мы еще раз погрузились в это счастье, в эту мечту. Зрители "Орленка" были такие доброжелательные, позитивные, что для меня было приятной неожиданностью. Я уверена, мы выступили достойна, подняли имя проекта "Ты супер!" еще на одну ступеньку. Так и будем продолжать", — сказала певица из Дагестана.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.