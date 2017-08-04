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Видеофакт: Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере

05.08.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего короткого отпуска — на фотографиях, и видео, опубликованных по итогам отдыха главы государства 1-3 августа, можно ознакомиться с тем, как 64-летний российский лидер загорает и с голым торсом ловит рыбу.

Путин в четверг и пятницу посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.

Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети.

На фотографиях видно, как президент погружается в плотном гидрокостюме, который позволяет уменьшить теплоотдачу, что является необходимым условием для длительного пребывания в воде — температура в озере не поднимается выше +17, на маске российского лидера установлена специальная видеокамера. На другом снимке Путин плывет в озере кролем, на этот раз он обходится без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды.

На одной из фотографий Путин запечатлен с выловленной рыбой, в руках президента удочка, на ногах длинные рыбацкие сапоги, на заднем фоне гора. На некоторых снимках, кроме российского лидера, присутствует глава оборонного ведомства Сергей Шойгу: он в компании других чиновников стоит на плоту, когда президент готовится к погружению.

Путин сосредоточенно готовит маску, сидя в длинных ластах и гидрокостюме. Также президент с голым торсом демонстрирует пойманную рыбу. На другом снимке рыба побольше — примерно в половину длины человеческого тела, Путин стоит на плоту в брюках цвета хаки и солнцезащитных очках, сзади него лес и горы.

Президент в панаме и солнцезащитных очках сидя на плоту куда-то указывает пальцем своим партнерам по отдыху, на нем и Шойгу можно разглядеть майки российских вооруженных сил: глава государства надел песчаного цвета с небольшим логотипом «Армия России», министр — цвета хаки со звездой и надписью «Армия».

Путин, как отметил Песков, имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На некоторых снимках он сидит в раскладном кресле с голым торсом и в темных очках, а на других фото солнечные ванны он принимает вместе с Шойгу.

Глава республики Хакасия Виктор Зимин на другом снимке составляет компанию президенту в рыбалке, так же предпочитая не надевать футболку или рубашку. Очевидно, что погода не всегда оставалась теплой, на некоторых снимках президент и министр обороны в плотных охотничьих куртках.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг и пятницу президент РФ посещал российский Дальний Восток, а по пути сделал остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Видео подводной...

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