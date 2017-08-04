МЧС: около 70% людей, тонущих в водоемах, находятся в пьяном состоянии

До 70% всех взрослых людей, которые гибнут на водоемах или в пожарах, находятся в состоянии алкогольного опьянения , рассказал радио Sputnik Беларусь начальник Центра пропаганды и обучения минского областного управления МЧС Николай Делендик.

Первое правило безопасности как раз и заключается в том, что в состоянии алкогольного опьянения ни в коем случае нельзя приближаться к воде, отметил собеседник Sputnik.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой В Браславском районе на озере Дривяты утонула 90-летняя россиянка

Представитель МЧС также рассказал о действиях, которые необходимо предпринять, если на ваших глазах тонет человек.

"Если это компания, самое главное — не паниковать. Самый удобный способ спасения утопающего — обхватить его двумя руками и элементами стиля брасс выплывать из водоема на берег. В компании один, а то и несколько человек должны оказывать помощь по излечению, а также сразу же вызывать экстренные службы", — сказал Делендик.

На сегодняшний день на базе МЧС работает единая диспетчерская служба, и, получив звонок по номерам 101 либо 112, диспетчеры сразу переадресуют его на те службы, которые должны прибыть на место и оказать помощь.

В последние дни также участились трагические случаи на водоемах с участие детей, оставленных без присмотра. В частности, 2 августа в Лидском районе в реке Неман тонули две школьницы, одну из них, 13-летнюю девочку, спасти не удалось .

"В первую очередь, и МЧС говорит об этом везде и всегда, не оставляйте детей одних. С детьми нужно заниматься, обучать их правилам безопасности жизнедеятельности.На сегодняшний день большой объем работы проводят учреждения образования, но и МЧС не остается в стороне. Проводится большое количество акций, обучающих мероприятий, тренингов", — рассказал Делендик.

К слову, на территории Минской области в каждом районном центре в настоящее время создаются специальные центры безопасности для обучения как детей, так и взрослых безопасности жизнедеятельности. Собеседник Sputnik порекомендовал посетить не только центр безопасности, но и любое подразделение МЧС,где спасатели ответят на любой вопрос.

Беседу с начальником Центра пропаганды и обучения минского областного управления МЧС Николаем Делендиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.