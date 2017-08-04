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Министр экономики: без необходимости цены вообще расти не будут
05.08.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
"Мы для себя планку поставили, что цены не будут "галопирующе" расти, и вообще не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть определенная конкуренция на рынке", — сказал Зиновский.
Глава Минэкономики подчеркнул, что ситуация с ценами в стране находится под постоянным контролем.
"Мы очень за этим наблюдаем, у нас МАРТ хорошо работает в плане ценообразования, мы смотрим за такими процессами", — отметил Зиновский.
Министр напомнил о поставленной перед правительством задаче сдерживать необоснованный рост цен. Кроме того, недавно в стране рассматривался вопрос о ценах на лекарственные препараты.
Если вдруг кто-то нарушает антимонопольное законодательство, таким действиям дается жесткая оценка, сказал Зиновский.
"Не надо ждать роста цен, будет хороший урожай, и будут продукты в том диапазоне цен, как он уже сложился", — подчеркнул министр.
Заявление министра экономики Владимира Зиновского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В Беларуси ожидается хороший урожай, соответственно, и цены на продукты останутся в уже сложившемся диапазоне, заявил министр экономики страны Владимир Зиновский...
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