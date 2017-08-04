Министр экономики: без необходимости цены вообще расти не будут

Министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала "Беларусь 1" отметил, что не видит каких-либо предпосылок для роста цен в Беларуси .

"Мы для себя планку поставили, что цены не будут "галопирующе" расти, и вообще не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть определенная конкуренция на рынке", — сказал Зиновский.

Глава Минэкономики подчеркнул, что ситуация с ценами в стране находится под постоянным контролем.

"Мы очень за этим наблюдаем, у нас МАРТ хорошо работает в плане ценообразования, мы смотрим за такими процессами", — отметил Зиновский.

Министр напомнил о поставленной перед правительством задаче сдерживать необоснованный рост цен. Кроме того, недавно в стране рассматривался вопрос о ценах на лекарственные препараты.

Если вдруг кто-то нарушает антимонопольное законодательство, таким действиям дается жесткая оценка, сказал Зиновский.

"Не надо ждать роста цен, будет хороший урожай, и будут продукты в том диапазоне цен, как он уже сложился", — подчеркнул министр.

Заявление министра экономики Владимира Зиновского слушайте на радио Sputnik Беларусь.